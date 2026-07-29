Reggina scatenata: Acquadro ai dettagli. In attacco si insiste per Patierno

Dodici calciatori ufficializzati, divisi esattamente a metà tra Under e Over. A questi si aggiungono due rinnovi, alcuni elementi già sotto contratto e diversi nuovi ingressi attesi nelle prossime ore. La nuova Reggina di Claudio Lotito, partita per il ritiro a Cantalupa, continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo dichiarato di costruire una squadra nettamente superiore alla categoria. Il prossimo annuncio dovrebbe riguardare Alberto Acquadro, mentre per l’attacco il direttore sportivo Giancarlo Romairone sta lavorando a un’operazione che avrebbe un peso enorme per la Serie D: l’ingaggio di Cosimo Patierno.

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Acquadro verso la Reggina

La trattativa con la Scafatese, che nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato, è stata lunga e non semplice. Negli ultimi giorni, però, le parti si sono avvicinate al punto da essere praticamente ai dettagli. L’ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata di giovedì 30 luglio. Centrocampista classe 1996, Acquadro è un calciatore di qualità, esperienza e personalità. Un profilo abituato soprattutto a vincere. In carriera ha partecipato a cinque promozioni: due con il Venezia, tra Serie D e Serie C, e le ultime tre consecutive con Trapani, Siracusa e Scafatese.

Il suo arrivo permetterebbe a Marco Marchionni di avere a disposizione un centrocampo di livello altissimo per la categoria. L’accordo sembra ormai vicino, nonostante Acquadro avesse recentemente prolungato il proprio contratto con la società campana fino al giugno del 2027.

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Patierno è il grande obiettivo per l’attacco

L’operazione più importante, però, riguarda Cosimo Patierno. La Reggina sta provando a portare in amaranto, attaccante certamente di altra categoria. La trattativa è laboriosa. Patierno è ancora legato all’Avellino da un contratto valido fino al 30 giugno 2028, sottoscritto nel febbraio del 2025 dopo il precedente accordo in scadenza nel 2026. Un legame lungo e accompagnato da un ingaggio particolarmente importante. Vedremo come si evolverà la situazione.

Romairone e Marchionni vogliono un attacco da paura

Nella testa di Romairone e Marchionni c’è la volontà di costruire non soltanto una squadra fortissima, ma anche un reparto offensivo capace di fare la differenza in maniera netta. Patierno rappresenterebbe probabilmente il colpo più importante dell’intera Serie D. Un centravanti di esperienza, abituato al gol e alle pressioni delle piazze importanti. Per arrivare alla fumata bianca servirà ancora lavoro, fermo restando che non è l’unico che si sta seguendo.