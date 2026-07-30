Reggio, chiusura temporanea della guardia medica di Ortì
Una misura eccezionale, motivata dai lavori di rifacimento della strada di accesso alla frazione. Ecco a chi potranno rivolgersi i pazienti
30 Luglio 2026 - 15:14 | Comunicato stampa
Con disposizione dell’A.S.P. di Reggio Calabria è stata comunicata la chiusura temporanea, con effetto immediato dal 29.07.2026, della Postazione di Continuità Assistenziale di Ortì.
La misura ha carattere strettamente temporaneo ed eccezionale ed è motivata esclusivamente dall’attuale impedimento logistico derivante dai lavori di rifacimento della strada di accesso alla frazione di Ortì.
Indicazioni per i pazienti e presidi alternativi
Durante il periodo di chiusura:
- i pazienti residenti o domiciliati lungo l’asse viario di Terreti dovranno rivolgersi ai presidi di Continuità Assistenziale presenti nel Comune di Reggio Calabria;
- i pazienti residenti o domiciliati nella vallata del Gallico dovranno rivolgersi ai presidi di Continuità Assistenziale presenti nei Comuni di Santo Stefano d’Aspromonte e Gallico.
Si precisa che la sospensione dell’attività della sede di Continuità Assistenziale di Ortì resterà efficace esclusivamente per il periodo necessario al completamento dei lavori stradali attualmente in corso e che la stessa cesserà automaticamente non appena verranno ultimati gli interventi sulla viabilità che hanno determinato l’attuale situazione di criticità, con conseguente ripristino dell’ordinaria funzionalità della postazione.
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