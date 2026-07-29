Reggina: diramata la lista dei convocati per il ritiro a Cantalupa
Tre giocatori ancora sotto contratto, fuori dall'elenco
29 Luglio 2026 - 10:49 | Redazione
E’ stata diramata la lista dei convocati che prenderà parte al ritiro della Reggina presso la località Cantalupa in provincia di Torino. Rimangono fuori tre calciatori attualmente sotto contratto. I giovani Macrì, Chirico e Pellicanò, quest’ultimo alle prese con la fase di recupero dopo l’intervento al ginocchio. Ricordiamo inoltre che Palumbo ha salutato e Fomete è passato all’Ischia.
Il comunicato
As Reggina 1914 comunica che nella giornata di oggi, mercoledì 29 luglio, il gruppo rappresentante la prima squadra è partito alla volta del Piemonte per raggiungere Cantalupa (Torino), laddove, agli ordini di mister Marchionni e del suo staff, gli amaranto daranno vita alla prima parte del ritiro precampionato.
Di seguito, la lista dei calciatori convocati.
PORTIERI
Antonio Lagonigro
DIFENSORI
Edoardo De Mori, Lorenzo Jeremie Fazio, Domenico Girasole, Rosario Girasole, Ernesto Runza, Giuseppe Verduci.
CENTROCAMPISTI
Mady Abonckelet, Federico Baggi, Simone Franchini, Mohamed Laaribi, Andrea Palmieri, Antonio Porcino, Riccardo Rotulo, Stefano Specker, Filippo Toscano.
ATTACCANTI
Giuliano Vincenzo Alma, Michele Guida, Andrea Di Grazia.
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