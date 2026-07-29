Il Ds Taibi a CityNow su Franchini, Marchionni e la forza della Reggina

Nella stagione 2018-19, l’allora direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi, lo prelevò dalla Primavera del Sassuolo come giovane promettente. Un buon campionato il suo in maglia amaranto e anche una rete. Torna alla Reggina ripartendo dalla serie D, dopo tanti anni in C. CityNow ha sentito proprio il Ds, oggi in forza alla Pistoiese:

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“Lo prendemmo dalla Primavera del Sassuolo. Mi aveva colpito intanto la struttura fisica, poi una gamba notevole e una buona capacità di inserimento, bravo di testa. Per le qualità che possedeva ero convinto arrivasse ai massimi livelli, proprio per le caratteristiche che ho spiegato. Poi un bravissimo ragazzo. Vi dico che negli anni successivi ho cercato anche di riprenderlo alla Reggina. Per la serie D è chiaramente un acquisto di notevole spessore, un lusso, tenuto conto che è ancora giovane.

Marchionni? Pensa che nel cast degli allenatori prima che arrivasse Bisoli c’era proprio lui, ma allora attendeva una chiamata dalla serie C. Certo, se poi chiamano Lotito e la Reggina… A Ravenna ha fatto un campionato importante, è un allenatore bravo e di personalità. La Reggina sta costruendo una grande squadra, bravo Ramairone competente e persona perbene”.