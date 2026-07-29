Calciomercato Reggina: dopo Lagonigro, è rinnovo anche per Laaribi
Linea mediana di grande consistenza e qualità quella che si sta costruendo per mister Marchionni
29 Luglio 2026 - 09:07 | Comunicato
AS Reggina 1914 comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con il calciatore Mohamed Laaribi, il quale si è legato al club fino al 30 giugno 2027.
Per il centrocampista classe 1993, la stagione che sta per cominciare sarà la terza consecutiva in maglia amaranto.
Congratulazioni, Momo!
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