Can Yaman torna in Calabria: ‘Non vediamo l’ora di girare la seconda stagione, speriamo che si sbrighino’

Il 23° Magna Graecia Film Festival di Soverato si apre nel segno di Can Yaman. L’attore turco, protagonista della nuova serie Rai dedicata a Sandokan, è tornato nei luoghi calabresi che hanno ospitato parte delle riprese.

Accolto dal pubblico con grande affetto, Yaman ha parlato del rapporto costruito con la Calabria durante le cinque settimane trascorse sul territorio. Un’esperienza che, secondo l’attore, è andata ben oltre il lavoro sul set.

Can Yaman e il legame con la Calabria

Intervistato dai microfoni della Rai, Can Yaman ha raccontato di essersi sentito subito a casa.

«Qui in Calabria è stata quasi una famiglia. Sono rimasto cinque settimane. In Calabria mi sento molto amato: ovunque vada mi offrono del cibo e non mi fanno pagare niente».

Tra gli aspetti più apprezzati dall’attore c’è proprio la cucina calabrese. Yaman ha ricordato anche un episodio avvenuto durante la permanenza in albergo.

«La cosa che mi piace di più? Il cibo. Quando stavo in albergo c’era un ristorante accanto che mi mandava ogni sera da mangiare. Venivano personalmente, bussavano alla porta e mi portavano tutto».

«Giusto girare Sandokan in Calabria»

Il carattere della Calabria, secondo Can Yaman, si lega perfettamente all’atmosfera e alla forza del personaggio interpretato nella serie.

«È vero, è stata giustissima l’idea di girarlo qui», ha spiegato l’attore, confermando quanto il territorio abbia contribuito alla costruzione del nuovo progetto televisivo.

L’attesa adesso è rivolta ai prossimi episodi. Yaman ha infatti anticipato il desiderio di tornare presto sul set per continuare l’avventura di Sandokan.

«Non vediamo l’ora di girare la seconda stagione. Speriamo che si sbrighino».