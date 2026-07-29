‘I Tesori del Mediterraneo’: si parte. Il programma della prima serata

Da domani, giovedi 30 luglio, Reggio Calabria tornerà a vivere la magia de “I Tesori del Mediterraneo”. Prende il via ufficialmente la XXI edizione della manifestazione che, fino a domenica, trasformerà il Lungomare Falcomatà in un grande palcoscenico di cultura, sport, spettacolo e promozione del territorio.

La prima giornata offrirà subito un ricco programma di appuntamenti. All’Arena dello Stretto, spazio a “Universo DONNA: un tesoro da scoprire”, un format completamente rinnovato che inaugurerà l’edizione 2026. Condotto dalla giornalista Eva Giumbo insieme alla direttrice artistica Natalia Spanò, non un semplice talk, ma un vero e proprio spettacolo che unirà racconti, emozioni, intrattenimento e momenti di riflessione, con al centro il talento e il ruolo delle donne nella società.

Alle Colonne Tresoldi gli “Incontri Letterari” curati dalla giornalista Antonella Giordano, mentre il pubblico potrà visitare la Cittadella del Mediterraneo e ammirare da vicino le suggestive imbarcazioni realizzate esclusivamente per la Regata del Mediterraneo, che verranno esposte sul Lungomare, pronte a regalare uno dei colpi d’occhio più affascinanti dell’evento. Tutto questo è solo l’inizio di manifestazione ricca di eventi che porteranno a Reggio Calabria ospiti, sportivi, artisti e protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo, confermando ancora una volta “I Tesori del Mediterraneo” come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate reggina.

L’invito è rivolto a cittadini e visitatori: da domani il Mediterraneo si racconta a Reggio Calabria.