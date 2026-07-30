Cantalupa, Reggina: il resoconto del secondo giorno di preparazione

La doppia seduta si è conclusa con una partitella dieci contro dieci

Secondo giorno di allenamenti per gli amaranto guidati da mister Marchionni, impegnati nella preparazione precampionato in quel di Cantalupa.

A caratterizzare la sessione mattutina, un intenso lavoro aerobico. La sessione pomeridiana, iniziata con esercizi in palestra, è stata invece incentrata prima sul lavoro tattico in fase di non possesso e poi su prove riguardanti le soluzioni offensive. La doppia seduta si è conclusa con una partitella dieci contro dieci.