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Cantalupa, Reggina: il resoconto del secondo giorno di preparazione

La doppia seduta si è conclusa con una partitella dieci contro dieci

30 Luglio 2026 - 20:59 | Comunicato

Marco Marchionni

Secondo giorno di allenamenti per gli amaranto guidati da mister Marchionni, impegnati nella preparazione precampionato in quel di Cantalupa.

A caratterizzare la sessione mattutina, un intenso lavoro aerobico. La sessione pomeridiana, iniziata con esercizi in palestra, è stata invece incentrata prima sul lavoro tattico in fase di non possesso e poi su prove riguardanti le soluzioni offensive. La doppia seduta si è conclusa con una partitella dieci contro dieci.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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