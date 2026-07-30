Cantalupa, Reggina: il resoconto del secondo giorno di preparazione
La doppia seduta si è conclusa con una partitella dieci contro dieci
30 Luglio 2026 - 20:59 | Comunicato
Secondo giorno di allenamenti per gli amaranto guidati da mister Marchionni, impegnati nella preparazione precampionato in quel di Cantalupa.
A caratterizzare la sessione mattutina, un intenso lavoro aerobico. La sessione pomeridiana, iniziata con esercizi in palestra, è stata invece incentrata prima sul lavoro tattico in fase di non possesso e poi su prove riguardanti le soluzioni offensive. La doppia seduta si è conclusa con una partitella dieci contro dieci.
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