Serena Brancale torna a Reggio: concerto gratuito per ‘Vinitaly and the City’

Serena Brancale torna a Reggio Calabria dopo il bagno di folla dello scorso settembre, quando circa 30mila persone avevano riempito il Lungomare Italo Falcomatà per il concerto conclusivo del Reggio Live Fest.

Questa volta la cantante pugliese sarà una delle grandi protagoniste della prima edizione reggina di “Vinitaly and the City – Calabria in Wine”, manifestazione pronta a richiamare in città migliaia di reggini e turisti.

L’appuntamento con Serena Brancale è fissato per domenica 9 agosto, alle ore 22.30, all’Arena dello Stretto – Anfiteatro “Ciccio Franco”. Il concerto sarà a ingresso libero e chiuderà una serata dedicata alla musica, alla radio e allo spettacolo dal vivo.

Serena Brancale di nuovo sul palco dello Stretto

Per l’artista sarà un ritorno particolarmente atteso. Il pubblico reggino conserva ancora le immagini del concerto del 2025, accompagnato per due ore da applausi, cori e migliaia di persone arrivate sul Lungomare per cantare i suoi successi.

Serena Brancale è diventata negli ultimi anni una delle interpreti più riconoscibili della scena musicale italiana. Il suo stile mescola pop, soul, jazz e sonorità mediterranee, con una forte presenza scenica e una capacità di coinvolgere pubblici di diverse generazioni.

Sul palco dell’Arena dello Stretto porterà le sue canzoni più conosciute, comprese le hit “Serenata” e “Anema e core”, brani che hanno contribuito a renderla una delle regine delle ultime estati italiane.

Il concerto rappresenta quindi uno degli eventi da non perdere all’interno del programma di Vinitaly and the City – Calabria in Wine, che per la prima volta sceglie Reggio Calabria e il suo Lungomare come scenario.

Due serate con Rai Radio 2 e musica dal vivo

Il programma musicale inizierà sabato 8 agosto. Dalle ore 20 alle 22, Rai Radio 2 trasmetterà in diretta dal Lungomare una puntata speciale di “Era Ora”, condotta da Martina Martorano.

Alle ore 22.30, all’Arena dello Stretto, spazio al concerto di Maria Antonietta e Colombre, seguito dal dj set della stessa Martina Martorano.

La formula sarà riproposta anche domenica 9 agosto. Dopo la nuova diretta radiofonica di “Era Ora”, il palco sarà tutto per Serena Brancale.

Due serate a ingresso libero che uniranno radio, musica e spettacolo in uno dei luoghi simbolo di Reggio Calabria. Un’occasione per vivere il Lungomare fino a tarda sera e accompagnare il programma dedicato ai vini, ai territori e alle produzioni calabresi.

Vinitaly and the City porta migliaia di visitatori a Reggio

L’arrivo di Vinitaly and the City rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell’estate reggina. La manifestazione è destinata ad attirare migliaia di persone, tra residenti, visitatori e turisti presenti in Calabria nel mese di agosto.

Il centro cittadino e il Lungomare Italo Falcomatà diventeranno il cuore di una serie di iniziative capaci di unire vino, cultura, intrattenimento e promozione del territorio.

La presenza di Rai Radio 2 e di artisti come Serena Brancale, Maria Antonietta e Colombre rafforza il richiamo nazionale dell’evento. Reggio Calabria avrà così l’opportunità di mostrare ancora una volta uno dei suoi luoghi più suggestivi, con lo Stretto e la Sicilia a fare da sfondo agli spettacoli.

La prima edizione di “Vinitaly and the City – Calabria in Wine” si candida quindi a diventare uno degli eventi più partecipati dell’estate. Non soltanto una manifestazione dedicata al vino, ma una festa aperta alla città, capace di portare movimento nel centro storico e di offrire ai visitatori due serate di musica gratuita.

L’iniziativa è organizzata da Veronafiere, Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Arsac, in collaborazione con il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il progetto con Rai Radio 2 è realizzato insieme a Regione Calabria e Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione con Rai Com.