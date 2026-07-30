Calciomercato, Pedullà: ‘Doppio grande colpo della Reggina. Arrivano centrocampista e attaccante’
Ormai prossimi gli annunci, in attesa di capire come finirà con Patierno
30 Luglio 2026 - 18:05 | Redazione
Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, la Reggina è pronta per chiudere per l’attaccante in uscita dal Ravenna. Per quello che riguarda Acquadro, la trattativa come scritto nei giorni scorsi è chiusa, da definire solo alcuni dettagli.
“La Reggina sta preparando una squadra importante per il prossimo campionato di Serie D. Due operazioni in chiusura: stiamo parlando del centrocampista Alberto Acquadro (classe 1996) della Scafatese e dell’attaccante Abdel Zagrè (classe 2004) in uscita dal Ravenna. Siamo a un passo dallo scambio dei documenti, operazioni solo da formalizzare“.
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