Reggio tra presente e futuro, Giusi Princi: ‘Normalità e visione europea, Cannizzaro riuscirà nella missione’

L’eurodeputata ed ex presidente della Regione Calabria sui primi passi della nuova amministrazione, deleghe e Facoltà di Medicina: “Ci sono tutte le condizioni per chiudere positivamente entrambi i percorsi. Per la Facoltà manca l’individuazione delle risorse regionali”

Giusi Princi, eurodeputata e già vicepresidente della Regione Calabria, è stata ospite della trasmissione “Reggio Politik”, in onda su Rtv. Nel corso dell’intervista ha affrontato temi centrali per il futuro della città e del territorio metropolitano, ricordando anche il costante e intenso impegno dall’europarlamento (100% di presenze e numerosi dossier seguiti) in favore del suo territorio.

Princi ha promosso i primi passi del sindaco Francesco Cannizzaro, sottolineando la concretezza mostrata dall’amministrazione comunale. L’eurodeputata si è poi soffermata su due dossier che conosce direttamente, avendoli seguiti durante il suo incarico alla Regione: il trasferimento delle deleghe alla Città Metropolitana e l’istituzione del corso di laurea in Medicina.

“Cannizzaro mosso dall’amore per la città”

Il giudizio sulle prime settimane della nuova amministrazione comunale è positivo.

“Non mi stupisce perché, conoscendo bene Francesco, sapevo che sarebbe stato così. Lo ha fatto già in Parlamento, sia dagli scranni dell’opposizione sia da quelli della maggioranza. Aveva detto che avrebbe agito con fermezza, concretezza e pragmatismo anche a Reggio”, ha affermato Princi.

L’eurodeputata ha evidenziato anche la scelta compiuta da Cannizzaro, che ha lasciato il Parlamento dopo l’elezione a sindaco.

“Ha lasciato una posizione comoda come quella parlamentare, mosso dall’amore nei confronti della sua città. Un amore che sta determinando già importanti risultati. Stiamo vedendo concretezza e il ripristino della normalità in una città che chiede il rispetto dei servizi essenziali”.

Secondo Princi, il progetto dell’amministrazione non si limita però alla gestione dell’ordinario. L’obiettivo è costruire una nuova collocazione di Reggio nello scenario del Mediterraneo.

“C’è una missione legata al Mediterraneo e all’internazionalizzazione. Essere concreti significa anche essere lungimiranti e dare a Reggio nuove opportunità, partendo da quelle determinate dal potenziamento dell’Aeroporto dello Stretto”.

Princi ha ricordato il contributo politico di Cannizzaro al rilancio dello scalo reggino e ha sottolineato il peso delle relazioni istituzionali e personali del sindaco.

“Le sue scelte sono mosse da una piena lucidità, legata alla sua grande esperienza politica e al ruolo istituzionale che continua a conservare ai vertici di Forza Italia”.

Tra i passaggi richiamati anche quello relativo alla Reggina e all’ingresso di Claudio Lotito.

“Abbiamo visto l’amicizia con Lotito, che ha determinato questo passaggio importantissimo per la Reggina. Tutti abbiamo creduto in Francesco perché avevamo bisogno di esperienza e di una persona che amasse profondamente la città e agisse di conseguenza”.

Positivo anche il giudizio sulla composizione della Giunta.

“Abbiamo visto profili tecnici di alto livello, accompagnati da persone di esperienza che hanno lavorato bene negli anni sul territorio. I presupposti ci sono tutti affinché Reggio possa finalmente raggiungere un posto centrale in un nuovo scenario nazionale e internazionale”.

Deleghe alla Città Metropolitana: “Un passaggio dovuto”

Il secondo tema riguarda il trasferimento delle funzioni dalla Regione Calabria alla Città Metropolitana di Reggio.

Una questione aperta da anni e tornata al centro del dibattito dopo il cambio di amministrazione a Palazzo San Giorgio e le recenti elezioni del Consiglio metropolitano.

“Le deleghe sono importanti. La legge Delrio è del 2014 e quindi si tratta di un passaggio dovuto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria”, ha spiegato Princi.

Secondo l’ex vicepresidente regionale, il trasferimento delle funzioni permetterebbe all’Ente di svolgere pienamente il proprio ruolo.

“Sono funzioni che possono rappresentare un passaggio decisivo per le opportunità di decentramento amministrativo e quindi di sviluppo”.

Princi ha ricordato di avere seguito personalmente il dossier durante l’esperienza alla Regione, su incarico del presidente Roberto Occhiuto.

“È un percorso che avevo avviato con una squadra importante, sostenuta in primo luogo da Francesco Cannizzaro, dall’allora sindaco e dal presidente Occhiuto”.

L’eurodeputata ha precisato che il percorso non era stato impostato secondo logiche di appartenenza politica.

“Non era una questione di colore politico. Mi piace ricordare che era stato coinvolto anche l’allora sindaco Giuseppe Falcomatà. Il processo era stato avviato, poi io sono andata via e successivamente si è interrotta la legislatura regionale”.

Adesso, secondo Princi, ci sono le condizioni politiche per riprendere il lavoro.

“È un processo che, come ha già detto Francesco durante la campagna elettorale, riprenderà pienamente perché il percorso era stato già tracciato. Ci sono le intenzioni politiche dell’attuale maggioranza, perché il trasferimento delle funzioni è nell’interesse esclusivo della Città Metropolitana e dei suoi territori”.

Facoltà di Medicina, il progetto è già pronto

L’ultimo passaggio ha riguardato l’istituzione della Facoltà di Medicina a Reggio Calabria.

Un progetto seguito direttamente da Princi quando ricopriva il ruolo di vicepresidente della Regione e che aveva già raggiunto una fase avanzata.

“Anche questo è un dossier importante che avevo seguito perché delegata dal presidente Occhiuto. Eravamo arrivati a un buon punto”, ha dichiarato l’eurodeputata.

Il percorso ha coinvolto le università calabresi, l’Università Mediterranea e il Grande Ospedale Metropolitano.

“Abbiamo lavorato con tutte le rappresentanze universitarie, con tutti i rettori e in primo luogo con il rettore della Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti. Sono stati coinvolti anche i vertici della sanità, perché il GOM è un attore determinante”.

Il progetto organizzativo, logistico, didattico e amministrativo sarebbe stato già definito.

“Avevamo già costruito il progetto per il quinquennio. Non è stato un lavoro facile, perché bisognava trovare una sintesi e superare i campanilismi. Siamo riusciti a coinvolgere sia Catanzaro sia Cosenza”.

Un passaggio necessario in vista dell’esame del Coruc, il Comitato regionale di coordinamento delle università calabresi.

“La delibera deve passare dal Coruc, dove sono coinvolti tutti i rettori. Per questo era fondamentale costruire prima una condivisione tra tutti gli attori”.

Princi ha spiegato che è stato già elaborato anche il progetto didattico, collegandolo alle professionalità presenti all’interno del GOM.

“È stato svolto un lavoro per verificare all’interno del GOM le classi di concorso più affini alla nascente Facoltà di Medicina, così da poterle utilizzare fin da subito per la docenza”.

Una necessità legata all’assenza, a Reggio Calabria, di un corso universitario direttamente affine, come quello in Farmacia, che avrebbe facilitato l’individuazione dei docenti.

Il progetto, secondo quanto riferito dall’eurodeputata, sarebbe stato già consegnato al presidente della Regione Roberto Occhiuto. Il passaggio ancora da definire riguarda la copertura economica.

“Adesso stiamo aspettando che vengano individuate le risorse finanziarie. Si tratta di garantire una disponibilità della Regione per quindici anni”.

Una volta assicurata la copertura, il progetto potrà essere sottoposto formalmente al Coruc.

“Nel momento in cui il presidente avrà individuato le risorse, il progetto potrà essere portato tranquillamente al Coruc, che potrà dare il via libera, perché tutti gli attori sono già stati coinvolti nella sua stesura”.

Princi si è detta fiduciosa sulla conclusione del percorso.

“È stato lo stesso presidente Occhiuto, delegandomi, a dare la disponibilità alla realizzazione del progetto. È un interesse che appartiene anche al sindaco Francesco Cannizzaro. Siamo quindi fiduciosi che anche questo dossier possa concludersi positivamente”.