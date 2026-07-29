Calciomercato Reggina: arriva il rinnovo per il portiere Lagonigro
Per l'estremo difensore un prolungamento importante del contratto
29 Luglio 2026 - 08:50 | Comunicato
AS Reggina 1914 comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con il calciatore Antonio Lagonigro, il quale si è legato al club fino al 30 giugno 2028.
Dopo essere cresciuto nel settore giovanile amaranto, l’estremo difensore classe 2006 è tornato a Reggio Calabria nel novembre di due anni fa.
Congratulazioni, Antonio!
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