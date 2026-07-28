Confguide Reggio, tre percorsi autorizzati autorizzati dal Ministero del turismo

Raccontare un territorio non significa soltanto conoscerne la storia. Significa saper leggere i luoghi, riconoscere i legami tra patrimonio e comunità, restituire a chi arriva un’immagine corretta e viva.

È in questa prospettiva che il Ministero del Turismo ha autorizzato tre percorsi di aggiornamento professionale progettati da Confcommercio Reggio Calabria. I corsi si terranno a novembre 2026, gennaio e febbraio 2027 e saranno dedicati alla comunicazione del territorio, all’intelligenza artificiale applicata alla professione e alla progettazione dello sviluppo turistico locale.

Nel loro insieme raggiungono le cinquanta ore di formazione richieste alle guide turistiche per il mantenimento dei requisiti professionali. I percorsi saranno aperti anche agli altri operatori del turismo interessati ad aggiornare e ampliare le proprie competenze.

“Il riconoscimento del Ministero conferma la qualità di una proposta nata dall’esperienza maturata sul territorio e dal confronto con le guide – dichiara il direttore di Confcommercio Reggio Calabria, Fabio Giubilo –. Il suo valore va oltre i singoli corsi: afferma che la costruzione di una destinazione passa anche dalla preparazione di chi ne interpreta il patrimonio e ne restituisce l’identità ai visitatori. Le guide sono parte dell’infrastruttura culturale e professionale dell’accoglienza. Investire sulla loro formazione significa rafforzare la credibilità del territorio”.

Il progetto è maturato all’interno di Confguide Reggio Calabria, la categoria delle guide abilitate costituita in seno a Confcommercio e parte della rete nazionale Confguide. Il gruppo, presieduto da Francesca Mangiola, opera da oltre un anno per la tutela della professione, il contrasto all’abusivismo, l’aggiornamento e la condivisione delle competenze.

“La guida turistica ha il dovere di aggiornarsi continuamente ampliando le proprie conoscenze ed usando linguaggi sempre più inclusivi ed in linea con i tempi – sottolinea la presidente Francesca Mangiola. Questi corsi di formazione nascono da questa consapevolezza ed intendono offrire ai professionisti del settore la possibilità di condividere il proprio sapere utilizzando strumenti e linguaggi contemporanei”.

L’iniziativa è frutto del lavoro congiunto del gruppo Confguide e dell’area formazione di Confcommercio, coordinata dal responsabile Giampiero Sartiani. Si inserisce nel percorso di marketing territoriale promosso da Confcommercio Reggio Calabria attraverso Visit Reggio Calabria, l’Infopoint del Lungomare Falcomatà e la rete delle imprese e dei professionisti dell’accoglienza.

La formazione completa così un sistema che accompagna il visitatore dalla scoperta del territorio alla sua comprensione. La promozione può portare a scegliere una meta; sono la qualità dell’esperienza e l’autorevolezza del racconto a trasformarla in una destinazione.