Emergenza clima, Calabria terza regione per eventi estremi: due le città con i danni maggiori

La Calabria si conferma tra i territori più vulnerabili del Paese con 104 eventi meteo estremi censiti dal 2010, 89 dei quali registrati dal 2015.

Eventi che raccontano una costa sempre più esposta agli effetti della crisi climatica. E’ quanto emerge dai dati dell’ultimo report di Legambiente “Spiagge. Gli impatti degli eventi meteo estremi e la gestione delle aree costiere italiane” realizzato insieme all’Osservatorio Città Clima dal quale risulta che la Calabria è la terza regione per eventi estremi.

Tra i centri maggiormente colpiti figurano Lamezia Terme con 15 eventi, soprattutto allagamenti dovuti a piogge intense, e Reggio Calabria con 12 eventi, caratterizzati principalmente da allagamenti e danni alle infrastrutture provocati dalle precipitazioni.

“Il Rapporto Spiagge fornisce un quadro analitico estremamente importante per la nostra regione – commenta Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria – dal quale partire per migliorare quanto già esiste e affrontare, con spirito costruttivo, le criticità ancora aperte. I dati relativi agli eventi meteo estremi confermano la necessità di mettere in campo, lungo le coste calabresi, azioni incisive e urgenti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Occorre liberare i litorali dal cemento, troppo spesso anche illegale, tutelare i preziosi ecosistemi marini e costieri e adottare politiche rigorose di contrasto a ogni forma di inquinamento”.