Si alza il sipario su ‘I Tesori del Mediterraneo’. L’organizzatore Paolo Catalano

Salone dei Lampadari di Palazzo San Giogio, presentazione ufficiale della XXI edizione de “I Tesori del Mediterraeo“. Sala gremita e tante le autorità presenti del mondo politico, dell’imprenditoria, delle istituzioni, dello sport. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’organizzatore Paolo Catalano:

“La solita fatica, il solito sudore, i sacrifici che aumentano, però poi alla fine si arriva qui felici a presentare un evento che da tutti viene ritenuto unico. Riceviamo tanti consensi ancor prima di alzare il sipario, avvertiamo molta fiducia attorno a noi. Evidentemente in questi ventuno anni abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto sì che questo evento, che era il nostro obiettivo, il nostro fine, fosse un evento che diventasse di proprietà della città, un bigliettino da visita.

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Quello che mi piace raccontare da organizzatore è l’orgoglio di quando si va fuori, in giro per l’Italia, ma anche all’estero, si possa parlare della nostra città, un evento identitario per la nostra città, un format completo che ha saputo coniugare cultura, sport, spettacolo, impresa, economia, turismo, tutto in una sola manifestazione. Noi siamo felici di aver lavorato in questa direzione e di aver raggiunto per ventuno anni consecutivi un traguardo che ovviamente dal punto di vista organizzativo è un grande successo.

Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui e siamo sempre disponibili e pronti a fare meglio per il bene della nostra città e ci auguriamo che anche questa edizione possa raccontare anche meglio degli altri anni quello che è il nostro obiettivo, la valorizzazione del territorio. Quest’anno abbiamo rafforzato l’azione della comunicazione esterna anche a livello nazionale. In questo momento ci sono, articoli su Libero, sul Corriere, su su Sky Tg24, su Sky e poi ancora Rai, Cielo. Tutto ciò consente che si accendano i riflettori sulla città di Reggio Calabria e su questo nostro spendido lungomare. E poi la risposta della gente, che è sempre quella che conta, l’entusiasmo e la partecipazione. Questo ci permette di avere quella spinta in più, quell’energia in più, perché quando si organizza un evento di tale portata è necessario metterci testa, sacrificio, impegno e anche delle volte la tasca”.