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Calciomercato Reggina: ecco Riccardo Rotulo. La formula del contratto

Dopo Michele Guida e Alma arriva l'ex calciatore della Nissa

28 Luglio 2026 - 11:44 | Redazione

Riccardo Rotulo

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Rotulo. Il centrocampista offensivo classe 1999, nativo di Agrigento, nella precedente stagione si è segnalato come uno degli elementi più validi di tutto il girone I di serie D, come testimoniano i cinque gol e gli otto assist vincenti messi a referto con la Nissa.

In carriera ha vestito anche le maglie di Akragas, Sanremese, Vado, Brindisi, Sancataldese e Licata, per un totale di circa duecentocinquanta presenze, impreziosite da trentacinque reti.

A Riccardo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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