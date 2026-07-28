Campo CONI, la Fidal chiede un incontro urgente al sindaco Cannizzaro. I punti cardine

L’atletica leggera reggina si trova ad affrontare uno dei momenti più complessi della sua storia recente. A lanciare un appello chiaro e accorato, improntato alla disponibilità e alla massima collaborazione istituzionale, sono il Comitato Regionale nella figura del Presidente FIDAL Vincenzo Caira ed il Delegato Prov.le Prof. Marco Vitale.

I vertici della Federazione hanno formalizzato una nuova richiesta urgente di incontro al Sindaco, On. Francesco Cannizzaro, con l’obiettivo di aprire un tavolo di confronto immediato e condiviso.

Al centro della questione c’è una paralisi delle attività che sta penalizzando centinaia di giovani atleti, società sportive e le istituzioni scolastiche del territorio. Con la scadenza, avvenuta lo scorso 30 giugno, dell’ordinanza n. 140 legata all’utilizzo della zona pedonale del Parco Lineare, il movimento si è ritrovato di fatto privato anche dell’ultimo spazio provvisorio rimasto a disposizione.

Una situazione emergenziale che si somma al prolungato stallo dei lavori di riqualificazione finanziati con fondi PNRR del Campo CONI di Modena/San Sperato e dell’impianto di Gallina dedicato a salti e lanci.

“L’atletica leggera è attualmente l’unica federazione sportiva fortemente penalizzata nell’ordinario svolgimento delle proprie attività sul territorio“, dichiara il Delegato FIDAL Marco Vitale. “Ad oggi, a Reggio Calabria, non esiste un impianto alternativo dove poter correre, saltare o lanciare“.

Da qui nasce la necessità di un intervento diretto e risolutivo da parte del primo cittadino, a cui il mondo dello sport si rivolge con fiducia per superare l’attuale fase di stallo.

I punti cardine sul tavolo del Sindaco

L’obiettivo dell’istanza inviata a Palazzo San Giorgio è l’istituzione immediata di un tavolo tecnico. L’auspicio della FIDAL Calabria e di tutto il mondo sportivo reggino è che il Sindaco Cannizzaro possa convocare a stretto giro un tavolo tecnico per tracciare una rotta condivisa. I punti principali portati all’attenzione dell’amministrazione riguardano:

Una soluzione ponte immediata per consentire la ripresa degli allenamenti in sicurezza;

Informazioni certe e trasparenti sullo stato di avanzamento dei cantieri PNRR del Campo CONI e della struttura di Gallina;

Il ripristino di un canale di comunicazione stabile e operativo tra l’amministrazione comunale e la Federazione.

“Confidiamo nella sensibilità istituzionale del Sindaco Cannizzaro“, conclude il Prof. Vitale. “L’atletica leggera non è solo agonismo, è presidio sociale, è salute, è scuola. Chiediamo questo incontro come Comitato Regionale perché ogni giorno senza impianti è un giorno sottratto al futuro dei nostri ragazzi“.

Il movimento sportivo e scolastico reggino resta ora in attesa di un riscontro, pronto a collaborare attivamente per sbloccare l’impasse e restituire certezze ai giovani del territorio.