Miriam Pitasi: ‘I Tesori del Mediterraneo, un evento unico’

In rappresentanza del Comune di Reggio Calabria, alla conferenza stampa di presentazione de “I Tesori del Mediterraneo”, la consigliera comunale Miriam Pitasi: “Si, è un evento-istituzione questo per la città di Reggio Calabria ed è anche una vetrina di primaria importanza a livello nazionale in quella che è la valorizzazione del nostro territorio. E’ storicizzato dalla Regione Calabria e istituzionalizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

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Una manifestazione unica, perché capace di mettere sport, cultura, musica e molti altri eventi. La valorizzazione del territorio è fondamentale anche per noi dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria, temi sui quali siamo molto attenti e puntiamo tantissimo”.