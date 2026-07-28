Calciomercato Reggina: ufficiale, arriva un giovane dalla Juventus

Nelle ultime due stagioni ha indossato le maglie di Juve Under 17 e Genoa Under 18

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Specker, proveniente dalla Juventus FC.

Il terzino destro italo-svizzero classe 2008, nativo di Novara, ha collezionato tre presenze nell’Italia Under 15 e nelle ultime due stagioni ha indossato le maglie di Juventus Under 17 e Genoa Under 18. Prima di trasferirsi in prestito nel club ligure, nel luglio dello scorso anno ha firmato il suo primo contratto da professionista con i bianconeri.

A Stefano un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.