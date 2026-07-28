Rifiuti a Reggio, la denuncia di Federconsumatori: ‘Nessun ritiro da oltre 3 settimane’

La Federconsumatori Reggio Calabria denuncia pubblicamente il grave e persistente disservizio nella raccolta dei rifiuti che interessa le traverse di Via Saracinello, con particolare riferimento alla Traversa 1 Contrada Lagani, dove i rifiuti conferiti regolarmente dai cittadini continuano ad accumularsi senza essere raccolti.

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La situazione era già stata formalmente segnalata da Federconsumatori alla società Ecologia Oggi, e all’Amministrazione comunale, con il coinvolgimento dell’Assessore competente per la delega ai Rifiuti.

Nella precedente segnalazione, Federconsumatori aveva evidenziato come i cittadini, pur rispettando le regole della raccolta differenziata e conferendo correttamente i rifiuti, fossero costretti a convivere per giorni con sacchi e materiali non ritirati. Un disservizio che, anziché essere risolto, a distanza di tre settimane risulta ulteriormente peggiorato.

Alle segnalazioni già trasmesse non è seguito, allo stato, un concreto riscontro risolutivo.

Federconsumatori ritiene inaccettabile che cittadini che svolgono correttamente la raccolta differenziata debbano subire le conseguenze del mancato funzionamento del servizio, vedendo vanificati i propri comportamenti virtuosi e rischiando che, a causa del prolungato accumulo, i rifiuti vengano successivamente raccolti e conferiti indistintamente come indifferenziati.

La situazione assume particolare gravità in considerazione delle elevate temperature di questi giorni. Il prolungato accumulo dei rifiuti sta infatti determinando la diffusione di odori nauseabondi e persistenti, con un evidente peggioramento delle condizioni di vivibilità.

A ciò si aggiunge il rischio legato alla presenza di animali che possono essere attratti dai rifiuti abbandonati e alla possibile proliferazione di ratti, insetti e altri animali infestanti, con conseguenti preoccupazioni sotto il profilo igienico-sanitario.

«Le periferie non possono essere cittadini di serie B»

Per questo motivo Federconsumatori ha deciso di interessare formalmente anche la Presidenza della IV Circoscrizione, affinché, per quanto di propria competenza territoriale, si faccia carico della problematica e solleciti un intervento immediato.

La richiesta è chiara: rimuovere immediatamente i rifiuti accumulati, procedere alla pulizia e bonifica delle aree interessate, adottare gli eventuali interventi di sanificazione e disinfezione, prevenire la presenza di animali infestanti e garantire il ripristino della regolarità del servizio di raccolta.

«Se non ci sarà un intervento immediato, coinvolgeremo anche l’ASP»