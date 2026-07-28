Rifiuti a Reggio, Delfino: ‘Più assunzioni e mezzi, così lo straordinario non ferma l’ordinario’

La raccolta rifiuti a Reggio Calabria è, da sempre, un tema “caldo” e lo diventa ancor di più in estate, quando le temperature aumentano e con esse anche i disagi. Il programma lanciato il mese scorso dal sindaco Cannizzaro, “Piazza pulita” ha iniziato a dare i suoi frutti, ma accanto allo straordinario, negli anni trascurato, l’ordinario arranca. A sollecitare interventi in tal senso è stato il consigliere comunale di AVS e segretario metropolitano di Sinistra Italiana, Demetrio Delfino in un post pubblicato sui social, in cui ha analizzato l’attuale situazione cittadina inerente i rifiuti.

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“Sulla raccolta rifiuti incalzano da un lato lamentele per mancato ritiro e dall’altro dichiarazioni di “piazze pulite”. La verità – ha detto – è che la coperta è troppo corta. Se si tolgono unità al servizio ordinario per fare un servizio straordinario è normale che l’ordinario rallenti creando disagi.

Il problema – ha continuato – è di complessa risoluzione (ben vengano i controlli e le sanzioni) ma intanto basterebbe aumentare le unità lavorative (assumendo personale) ed aumentare il parco automezzi, questo sarebbe già un passo avanti”.

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Delfino ha poi ammesso:

“Poi occorre trovare soluzioni (che noi del csx non abbiamo trovato, lo dobbiamo ammettere per onestà intellettuale) che partano dal cambio di mentalità dei cittadini (senso del dovere, rispetto per l’ambiente e per il decoro urbano)”.

Infine un suggerimento alla nuova maggioranza su “un diverso modo di raccolta, magari prendendo spunto da altre città”. Tra le soluzioni proposte dal segretario di Sinistra Italiana, anche una delle proposte avanzate in campagna elettorale dal partito, sul conferimento incentivato.

Una metodologia che prevede la costruzione di isole ecologiche opportunamente dislocate sull’esteso territorio comunale di Reggio Calabria (Bocale – Pellaro; Gallina; Mosorrofa; Arghillà; Catona – Gallico; Archi; Sbarre; Condera già esistente) dove è il soggetto produttore a consegnare le frazioni già differenziate, separate e pulite, ricevendo in cambio un premio. Dallo sconto sulla TARI a biglietti ATAM o per il parcheggio o buoni sconto presso supermercati convenzionati. Un’idea che rimetterebbe al centro dell’attenzione il cittadino “onesto”, invogliando anche chi magari, negli anni, ha tentennato.

Qualcosa, sicuramente, bolle in pentola, come annunciato nei giorni scorsi dal primo cittadino, che ha fatto un bilancio sulle sanzioni effettuate nel 1° mese di attività dell’operazione “Piazza pulita” a Reggio Calabria. Adesso non resta che da capire quali saranno le novità per il futuro della raccolta rifiuti in città.