Piazza pulita a Reggio, Cannizzaro: ‘In un mese beccati e sanzionati 226 trasgressori’

Un mese dall’avvio dell’operazione “Piazza pulita” a Reggio Calabria. In un video postato sui social il sindaco Cannizzaro traccia il bilancio di questi primi 30 giorni:

“I numeri continuano a crescere. Siamo a 226 trasgressori beccati e sanzionati. 4 denunciati alla Procura della Repubblica per aver conferito rifiuti speciali. 2 veicoli sequestrati ed 1 arrestato. Ringrazio tutti gli operatori e gli uomini della Polizia Locale che stanno facendo davvero un lavoro immane.

Al contempo, il programma obiettivo decoro continua senza sosta. Ci sono strade e quartieri che non erano mai stati puliti e addirittura dove lo sfalcio dell’erba non era stato mai effettuato.

Stiamo elaborando il nuovo piano di raccolta dei rifiuti con tantissime novità, non era mai stato attivato in questi anni quel capitolato richiamato dal contratto. Lo faremo, lo presenteremo alla città. Lavoreremo e continueremo a farlo senza soluzione di continuità per rendere Reggio più decorosa e più pulita”.