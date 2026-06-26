Reggio, op. Piazza Pulita: 19 sanzioni in 24 ore. Cannizzaro: ‘Tolleranza zero contro gli incivili’

Non si ferma la linea dura della nuova amministrazione comunale di Reggio Calabria contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti. A poco più di 24 ore dall’avvio dell’operazione “Piazza pulita”, la maxicampagna di monitoraggio e contrasto al degrado urbano che sta vedendo in prima linea il Nucleo Ecologico della Polizia Locale, il sindaco Francesco Cannizzaro traccia un primo bilancio.

Il bilancio: 19 sanzioni e una denuncia penale

In un solo giorno sono stati individuati e sanzionati 19 trasgressori.

Tra i casi più gravi spicca un vero e proprio reato ambientale che ha fatto scattare il deferimento all’autorità giudiziaria. Un cittadino è stato infatti denunciato penalmente alla Procura della Repubblica per aver conferito illegalmente dei rifiuti speciali pericolosi sul viale Europa.

Le parole del Sindaco: “Non indietreggeremo di un millimetro”

Il sindaco Cannizzaro ha voluto commentare a caldo gli sviluppi dell’operazione direttamente tramite i propri canali social. Con una storia pubblicata su Instagram, registrata appena sbarcato nella Capitale, il primo cittadino ha usato parole durissime contro chi deturpa il territorio.

“Io sono appena arrivato a Roma e proprio in questo minuto sono stato informato dal comando della Polizia locale che il nucleo ecologico attivato per monitorare l’operazione Piazza Pulita, in appena 24 ore ha beccato 19 trasgressori, che ovviamente sono stati sanzionati, di cui uno denunciato penalmente alla Procura della Repubblica per aver conferito dei rifiuti speciali pericolosi esattamente sul viale Europa”, ha dichiarato Cannizzaro.

Il primo cittadino ha poi sottolineato l’importanza di questi primi dati per comprendere l’entità della sfida che attende la città in materia di decoro urbano: