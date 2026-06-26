Cessione Reggina, oggi le firme: si aggiunge un nuovo indizio

La Reggina è arrivata al momento più atteso. Dopo giorni di rinvii, attese e indiscrezioni, il passaggio di proprietà del club amaranto dovrebbe concretizzarsi nella giornata di oggi. Le conferme, nelle ultime ore, sono arrivate da più parti. Il segnale più importante riguarda la partenza del patron Ballarino, che attendeva dai suoi avvocati la chiamata per raggiungere Roma da Catania. Chiamata che, secondo quanto filtra, è arrivata.

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Non c’è ancora l’ufficialità, ma il clima è quello delle ore decisive. La tifoseria amaranto resta in attesa dell’annuncio che aprirebbe una nuova fase per la Reggina. Una svolta attesa non solo sul piano societario, ma anche su quello sportivo e organizzativo.

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Anche Cannizzaro a Roma: un altro indizio

Un nuovo indizio arriva dal sindaco Francesco Cannizzaro. In una storia pubblicata sui social, mentre annunciava i primi provvedimenti contro chi continua a gettare rifiuti per strada, il primo cittadino ha fatto sapere di trovarsi a Roma. Solitamente il martedì è il giorno dedicato da Cannizzaro alla trasferta capitolina. La sua presenza in questo fine settimana lascia quindi immaginare un possibile collegamento con la chiusura della trattativa legata alla Reggina. Al momento si tratta di un indizio, non di una conferma ufficiale. Ma in una giornata così delicata ogni dettaglio assume un significato preciso.

Attesa per l’annuncio e per la presentazione a Reggio

Da qualche giorno si parla anche di una presentazione in grande stile a Reggio Calabria. Un momento pubblico per inaugurare il nuovo corso amaranto e restituire entusiasmo a una piazza che aspetta risposte chiare e fatti concreti. Manca solo l’ultimo passaggio: l’ufficialità.