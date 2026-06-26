Il pensiero dell’ex Bruno Cirillo sulla Reggina e l’arrivo di Lotito

Una lunghissima intervista quella rilasciata dall’ex Reggina Bruno Cirillo a news.superscommesse. Si è parlato veramente di tutto, di seguito riportiamo il passaggio che riguarda la Reggina:

Leggi anche

“Con tutto il rispetto per la Serie D, che è un campionato competitivo e complicato, vedere la Reggina tra i dilettanti fa male. Ormai sono due anni che per pochi punti gli amaranto non riescono a tornare tra i professionisti. Si tratta di una situazione sicuramente frustrante per la piazza e per i tifosi. Quella di Lotito è una bellissima notizia. Si tratta di un presidente che conosciamo tutti e che ha sicuramente intenzioni serie. Il suo interesse per la Reggina può portare importanti benefici, in primis il ritorno del club in Serie C. Il percorso potrebbe essere simile a quello della Salernitana. Tutti ci auguriamo un futuro del genere per questo club”.