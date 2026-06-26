City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Il pensiero dell’ex Bruno Cirillo sulla Reggina e l’arrivo di Lotito

"Situazione sicuramente frustrante per la piazza e per i tifosi"

26 Giugno 2026 - 08:56 | Redazione

Una lunghissima intervista quella rilasciata dall’ex Reggina Bruno Cirillo a news.superscommesse. Si è parlato veramente di tutto, di seguito riportiamo il passaggio che riguarda la Reggina:

Leggi anche

“Con tutto il rispetto per la Serie D, che è un campionato competitivo e complicato, vedere la Reggina tra i dilettanti fa male. Ormai sono due anni che per pochi punti gli amaranto non riescono a tornare tra i professionisti. Si tratta di una situazione sicuramente frustrante per la piazza e per i tifosi. Quella di Lotito è una bellissima notizia. Si tratta di un presidente che conosciamo tutti e che ha sicuramente intenzioni serie. Il suo interesse per la Reggina può portare importanti benefici, in primis il ritorno del club in Serie C. Il percorso potrebbe essere simile a quello della Salernitana. Tutti ci auguriamo un futuro del genere per questo club”.

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?