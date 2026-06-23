Vumbaca lancia MG Motor a Reggio (e non solo): sostenibilità e performance a portata di mano

C’è un nuovo protagonista nel mondo delle auto a Reggio Calabria e arriva con un’anima giovane, dinamica e sostenibile.

MG Motor, uno dei marchi più iconici della storia automobilistica, ha scelto Vumbaca Mobility Solutions come partner esclusivo per portare a Reggio Calabria la sua visione della mobilità del futuro. E non parliamo di un futuro lontano, ma di un presente fatto di veicoli ibridi ed elettrici all’avanguardia, pronti a cambiare le regole del gioco.

Con l’arrivo di MG in città, la concessionaria invita i reggini a scoprire una nuova esperienza di guida, un nuovo modo di vivere l’auto.

MG Motor: un marchio, una leggenda

Con oltre 100 anni di storia, MG Motor non è solo un brand, ma una vera e propria icona del mondo automobilistico. Dalla leggendaria MGB, che ha conquistato il cuore degli appassionati di tutto il mondo, fino ai modelli di oggi, il marchio ha sempre saputo coniugare eleganza, prestazioni e un design sportivo che non passa inosservato.

Il futuro è qui e Vumbaca Mobility Solutions ti dà la possibilità di viverlo subito.

Scopri i modelli come MG3, MG ZS e MG HS, in versione benzina, full hybrid ed elettrica. Ognuno di essi è pensato per offrire la massima efficienza, con prezzi estremamente competitivi, che rendono MG una delle soluzioni più interessanti per chi vuole un’auto moderna, accessibile e, soprattutto, sostenibile.

La qualità MG: performance e convenienza

Parliamo di auto non sono solo belle da vedere. Dentro il cofano ci sono motori performanti, tecnologia smart e soluzioni innovative pensate per rendere la guida più piacevole ed efficiente.

Che tu stia cercando una city car agile e divertente, un SUV compatto e versatile, o un modello più sofisticato, avrai sempre la certezza di guidare un’auto con una forte identità, che combina design innovativo e sostenibilità.

Vumbaca concessionaria ufficiale MG Motor a Reggio Calabria

Vumbaca Mobility Solutions è l’unica concessionaria ufficiale MG a Reggio e provincia.

Questo significa che oltre a scegliere il tuo veicolo MG, avrai accesso anche a un servizio post-vendita dedicato e ad un’officina specializzata, per prenderti cura della tua auto nel miglior modo possibile.

Con l’ingresso di MG Motor, Vumbaca Mobility Solutions si conferma ancora una volta come una delle principali realtà del settore automotive a Reggio Calabria, pronta a rispondere alle sfide della mobilità sostenibile.

Oltre alla sede di Reggio Calabria, Vumbaca Mobility Solutions è presente anche in altre località con punti vendita dedicati a MG Motor: a Locri e Gioia Tauro. E non finisce qui: la concessionaria sta già guardando oltre, con una sede nel vibonese, per estendere ulteriormente la sua presenza sul territorio e offrire un servizio ancora più capillare ai clienti della Calabria.

Maggiori informazioni

Vumbaca Mobility Solutions si trova:

sede di Reggio Calabria , SS.106 Uscita Arangea-Gallina Strada Privata – 89131;

, SS.106 Uscita Arangea-Gallina Strada Privata – 89131; sede di Locri SS 106 KM 101;

SS 106 KM 101; sede di Gioia Tauro Via Nazionale 111.

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