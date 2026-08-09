Reggio, Pititto: ‘Il caldo non ha colore politico: le regole valgono per tutti, anche per il sindaco’

“In Calabria, di fronte alle temperature estreme e ai rischi connessi allo stress termico, è stata adottata – ricorda il Segretario Generale CGIL Reggio Metropolitana Gregorio Pititto – un’ordinanza regionale precisa e inequivocabile a tutela dei lavoratori maggiormente esposti. Il provvedimento dispone il divieto di svolgere determinate attività lavorative nelle ore più critiche della giornata, dalle 12:30 alle 16:00, nei giorni in cui la mappa del rischio segnala un livello “ALTO”. Le disposizioni riguardano, tra gli altri, il settore dell’igiene ambientale e i cantieri edili”.

Qui non è in discussione l’efficienza dell’amministrazione, né la volontà di garantire servizi alla città.

“Un sindaco – prosegue la nota – non rappresenta soltanto l’immagine della città. Rappresenta prima di tutto le persone che quella città la vivono e la fanno funzionare ogni giorno. Rappresenta anche i lavoratori, compresi quelli che magari svolgono mansioni umili, faticose e spesso invisibili. E proprio per questo viene spontaneo ricordare che un’ordinanza emanata per proteggere i lavoratori protegge anche i cittadini di Reggio Calabria. E il sindaco, oggi più che mai, è il sindaco anche di quei lavoratori. Non è una questione di destra o di sinistra. Non è una questione di appartenenza politica. Non è una polemica contro Francesco Cannizzaro né contro l’amministrazione comunale. È una questione molto più semplice: esistono delle regole e le regole devono valere per tutti, e proprio chi ricopre una carica istituzionale dovrebbe essere il primo a dare l’esempio nel rispettarle e nel farle rispettare”.