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Motta San Giovanni, tutto pronto per la XII Giornata di Beneficenza nel ricordo di Giuseppe Pedà

Una giornata all'insegna della solidarietà, del divertimento e della condivisione

09 Agosto 2026 - 17:04 | Comunicato Stampa

motta san giovanni beneficenza pedà

Una giornata all’insegna della solidarietà, del divertimento e della condivisione.

Mercoledì 12 agosto l’Associazione Giovani Volontari “Giuseppe Pedà” organizza la XII Giornata di Beneficenza, un evento nato per mantenere vivo il ricordo di Giuseppe Pedà, giovane scomparso prematuramente, e per promuovere i valori della solidarietà e del sostegno alle associazioni impegnate nel volontariato e nella ricerca.

motta san giovanni beneficenza pedà locandina

La manifestazione prenderà il via alle ore 16.00 in Piazza della Municipalità con i Mondialini 4.0, un pomeriggio dedicato a bambini e famiglie tra giochi, musica, animazione e momenti di aggregazione.

Dalle ore 20.00 gli eventi si sposteranno in Piazza del Borgo, dove apriranno gli stand gastronomici, con la possibilità di gustare anche prodotti gluten free. A seguire, alle ore 22.00, salirà sul palco Francesco Giannini, giovane artista calabrese e protagonista del Jova Summer Party 2026, che accompagnerà il pubblico con uno spettacolo ricco di energia e musica.

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Giunta alla sua dodicesima edizione, la Giornata di Beneficenza rappresenta ormai un appuntamento fisso dell’estate mottese, capace di unire intrattenimento e solidarietà nel ricordo di Giuseppe, trasformando la memoria in un’occasione concreta di vicinanza e speranza. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

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