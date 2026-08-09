City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Calabria, grave incidente stradale sulla ex SS 522: un deceduto e due feriti

Nell’incidente sono rimaste coinvolte complessivamente dieci persone. Un secondo sinistro, sempre lungo la ex SS 522, nel territorio di Briatico, con un motociclista ferito

09 Agosto 2026 - 17:30 | Comunicato Stampa

incidente zambrone vvf

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla ex SS 522, nel territorio comunale di Zambrone (VV), per un grave incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vibo Marina, impegnata nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Presenti anche il personale sanitario del SUEM 118 e i Carabinieri.

Dieci persone coinvolte, una vittima e due feriti

Nell’incidente sono rimaste coinvolte complessivamente dieci persone. Una persona è deceduta, mentre altre due sono rimaste ferite e sono state affidate alle cure del personale sanitario, che ha provveduto al loro trasporto presso il presidio ospedaliero più vicino.

A seguito dell’incidente, la ex SS 522 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della sede stradale.

Secondo incidente sulla stessa arteria

Intorno alle ore 14:15, sempre lungo la ex SS 522, nel territorio di Briatico, si è verificato un secondo incidente stradale che ha coinvolto un motociclista, rimasto ferito.

Il motociclista è stato stabilizzato sul posto dal personale dei Vigili del Fuoco e successivamente affidato alle cure del personale sanitario, che ne ha disposto il trasporto in eliambulanza presso una struttura ospedaliera.

Leggi anche

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del motociclo e degli altri mezzi coinvolti nell’incidente.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Vigili del FuocoBriaticoZambrone Cronaca
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?