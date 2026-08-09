Calabria, scontro lungo la strada ‘Dei due Mari’: 5 feriti

Il sinistro ha coinvolto anche un mezzo pesante. Sul posto Anas, 118 e forze dell’ordine. Strada temporaneamente chiusa

A causa di un incidente verificatosi al km 21,000 sulla strada statale 280 “Dei Due Mari”, è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Lamezia Terme a Marcellinara (CZ). Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo leggero provocando il ferimento di cinque persone.

Il traffico veicolare viene deviato all’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Settingiano con prosecuzione sulla SP168/1 e successivo rientro sulla SS 280 allo svincolo di Marcellinara.

Le squadre Anas, il 118 e le forze dell’ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

Aggiornamento

RIAPERTA LA SS280 ‘DEI DUE MARI’ IN DIREZIONE LAMEZIA TERME. CIRCOLAZIONE REGOLARE.