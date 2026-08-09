Calcio a 5: il calendario della Cadi Futura. Esordio in trasferta per i reggini
La prima in casa contro il Sulmona. Tutte le giornate del prossimo campionato
09 Agosto 2026 - 09:41 | Comunicato
La prima di Mister Sylvio Rocha con i colori della Cadi Antincendi Futura sarà in trasferta.
La Divisione Nazionale Calcio a 5 ha diramato le tredici giornate di andata e le tredici di ritorno della massima espressione del Futsal della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Esordio a Formia, dunque, il 19 settembre.
Il giorno delle partite interne dei giallo-blu è confermato al Venerdì alle ore 19:00 ma l’esordio assoluto sarà in un inedito martedì.
Si inizia con la sfida contro Sulmona il 22 settembre.
Il primo derby della stagione, sarà al Palapirossigeno nella terza giornata il 26 settembre.
La quarta giornata al Palattinà per una classica al Palattinà di Lazzaro contro la S.s. Lazio. Il derby dello stretto andrà in scena a Messina, contro la Pgs il 10 ottobre 2025.
La stagione regolare per Capitan Cividini e soci andrà a terminare il 10 aprile 2027.
Al termine della stagione regolare sono promosse in Serie A le squadre vincitrici dei due gironi. Le squadre piazzatesi tra il secondo e il quinto posto disputano i play-off per un’ulteriore promozione.
Secondo lo schema della Divisione Calcio a 5, le ultime due di ogni girone, più la perdente del play-out di ogni girone, retrocedono in Serie A2.
Durante il campionato, le prime quattro qualificate al termine del girone di andata dei due gironi si qualificheranno per gli spareggi a caccia della conquista della Coppa Italia di categoria.
Il calendario completo
1ª GIORNATA
Formia Futsal – CADI ANTINCENDI FUTURA (Andata: 19/09/26 | Ritorno: 08/01/27)
2ª GIORNATA
CADI ANTINCENDI FUTURA – Sulmona Futsal (Andata: 22/09/26 | Ritorno: 12/01/27)
3ª GIORNATA
Pirossigeno Cosenza – CADI ANTINCENDI FUTURA (Andata: 26/09/26 | Ritorno: 15/01/27)
4ª GIORNATA
CADI ANTINCENDI FUTURA – Lazio Calcio a 5 A.S.D. (Andata: 02/10/26 | Ritorno: 23/01/27)
5ª GIORNATA
PGS Messina Futsal – CADI ANTINCENDI FUTURA (Andata: 10/10/26 | Ritorno: 31/01/27)
6ª GIORNATA
CADI ANTINCENDI FUTURA – Academy Pescara Futsal (Andata: 23/10/26 | Ritorno: 06/02/27)
7ª GIORNATA
New Taranto Calcio a 5 – CADI ANTINCENDI FUTURA (Andata: 31/10/26 | Ritorno: 12/02/27)
8ª GIORNATA
CADI ANTINCENDI FUTURA – CLN CUS Molise (Andata: 13/11/26 | Ritorno: 20/02/27)
9ª GIORNATA
Real Fabrica di Roma ARL – CADI ANTINCENDI FUTURA (Andata: 21/11/26 | Ritorno: 05/03/27)
10ª GIORNATA
EUR Calcio a 5 – CADI ANTINCENDI FUTURA (Andata: 28/11/26 | Ritorno: 12/03/27)
11ª GIORNATA
CADI ANTINCENDI FUTURA – Cdm Genova (Andata: 04/12/26 | Ritorno: 20/03/27)
12ª GIORNATA
Futsal Russi- CADI ANTINCENDI FUTURA (Andata: 12/12/26 | Ritorno: 05/04/27)
13ª GIORNATA
CADI ANTINCENDI FUTURA – Atletico Canicattì 5 (Andata: 18/12/26 | Ritorno: 10/04/27
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