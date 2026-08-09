Calcio a 5: il calendario della Cadi Futura. Esordio in trasferta per i reggini

La prima di Mister Sylvio Rocha con i colori della Cadi Antincendi Futura sarà in trasferta.

La Divisione Nazionale Calcio a 5 ha diramato le tredici giornate di andata e le tredici di ritorno della massima espressione del Futsal della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Esordio a Formia, dunque, il 19 settembre.

Il giorno delle partite interne dei giallo-blu è confermato al Venerdì alle ore 19:00 ma l’esordio assoluto sarà in un inedito martedì.

Si inizia con la sfida contro Sulmona il 22 settembre.

Il primo derby della stagione, sarà al Palapirossigeno nella terza giornata il 26 settembre.

La quarta giornata al Palattinà per una classica al Palattinà di Lazzaro contro la S.s. Lazio. Il derby dello stretto andrà in scena a Messina, contro la Pgs il 10 ottobre 2025.

La stagione regolare per Capitan Cividini e soci andrà a terminare il 10 aprile 2027.

Al termine della stagione regolare sono promosse in Serie A le squadre vincitrici dei due gironi. Le squadre piazzatesi tra il secondo e il quinto posto disputano i play-off per un’ulteriore promozione.

Secondo lo schema della Divisione Calcio a 5, le ultime due di ogni girone, più la perdente del play-out di ogni girone, retrocedono in Serie A2.

Durante il campionato, le prime quattro qualificate al termine del girone di andata dei due gironi si qualificheranno per gli spareggi a caccia della conquista della Coppa Italia di categoria.

Il calendario completo

1ª GIORNATA

Formia Futsal – CADI ANTINCENDI FUTURA (Andata: 19/09/26 | Ritorno: 08/01/27)

2ª GIORNATA

CADI ANTINCENDI FUTURA – Sulmona Futsal (Andata: 22/09/26 | Ritorno: 12/01/27)

3ª GIORNATA

Pirossigeno Cosenza – CADI ANTINCENDI FUTURA (Andata: 26/09/26 | Ritorno: 15/01/27)

4ª GIORNATA

CADI ANTINCENDI FUTURA – Lazio Calcio a 5 A.S.D. (Andata: 02/10/26 | Ritorno: 23/01/27)

5ª GIORNATA

PGS Messina Futsal – CADI ANTINCENDI FUTURA (Andata: 10/10/26 | Ritorno: 31/01/27)

6ª GIORNATA

CADI ANTINCENDI FUTURA – Academy Pescara Futsal (Andata: 23/10/26 | Ritorno: 06/02/27)

7ª GIORNATA

New Taranto Calcio a 5 – CADI ANTINCENDI FUTURA (Andata: 31/10/26 | Ritorno: 12/02/27)

8ª GIORNATA

CADI ANTINCENDI FUTURA – CLN CUS Molise (Andata: 13/11/26 | Ritorno: 20/02/27)

9ª GIORNATA

Real Fabrica di Roma ARL – CADI ANTINCENDI FUTURA (Andata: 21/11/26 | Ritorno: 05/03/27)

10ª GIORNATA

EUR Calcio a 5 – CADI ANTINCENDI FUTURA (Andata: 28/11/26 | Ritorno: 12/03/27)

11ª GIORNATA

CADI ANTINCENDI FUTURA – Cdm Genova (Andata: 04/12/26 | Ritorno: 20/03/27)

12ª GIORNATA

Futsal Russi- CADI ANTINCENDI FUTURA (Andata: 12/12/26 | Ritorno: 05/04/27)

13ª GIORNATA

CADI ANTINCENDI FUTURA – Atletico Canicattì 5 (Andata: 18/12/26 | Ritorno: 10/04/27