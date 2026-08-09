Reggina: ci si avvia verso la chiusura del ritiro. Attesa per il calendario

L’allenamento congiunto contro il Gozzano, vinto per 3-2, ha chiuso un’altra intensa settimana di lavoro per la Reggina. Gli amaranto sono ormai alle battute finali del ritiro di Cantalupa, iniziato a fine luglio e utile a mister Marchionni per costruire condizione, automatismi e identità della nuova squadra. Il programma prevede ancora qualche giorno di lavoro prima dell’ultimo appuntamento. Il ritiro si concluderà infatti giovedì 13 agosto, quando la Reggina affronterà la Sanremese nell’ultimo test di questa fase della preparazione.

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Dopo la gara ci sarà il rompete le righe. La data della ripresa degli allenamenti non è stata ancora comunicata, ma è facile immaginare che la squadra possa tornare al lavoro subito dopo Ferragosto per iniziare l’avvicinamento alla nuova stagione.

Reggina, lunedì il calendario

Nel frattempo cresce l’attesa per conoscere il cammino degli amaranto in campionato. Dopo la composizione dei gironi, lunedì 10 agosto alle 14.30 sarà diramato il calendario. Si scoprirà così quale sarà la prima avversaria della Reggina e soprattutto se l’esordio avverrà davanti al pubblico del Granillo oppure in trasferta. Un dettaglio tutt’altro che secondario anche per i tifosi amaranto, che ricordano ancora il traumatico avvio della passata stagione. La Reggina partì infatti con una inaspettata sconfitta sul campo del Favara, risultato che complicò immediatamente il percorso.

L’obiettivo sarà partire con il piede giusto. Prima, però, come detto, c’è da completare il lavoro a Cantalupa e affrontare l’ultimo banco di prova contro la Sanremese. La prosecuzione della preparazione avverrà presso il centro sportivo S. Agata.