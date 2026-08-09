Domotek: il saluto commosso a Vandir Dal Pozzo e quella iconica capriola…

Un capitolo importante si chiude oggi nella storia della Domotek Volley. Con immenso affetto e profonda gratitudine, la società annuncia che Sergio Vandir Dal Pozzo, colonna portante del staff tecnico nell’ultimo biennio, lascia il club per seguire ragioni strettamente personali che non gli consentiranno di fare ritorno in Italia dal Brasile.

Preparatore fisico e vice-allenatore al fianco di Mister Antonio Polimeni, Sergio è stato molto più di un semplice membro dello staff: è stato un artefice silenzioso ma determinante dei traguardi raggiunti. La sua metodologia di lavoro all’avanguardia, la serietà professionale e la profonda conoscenza della pallavolo hanno elevato il livello della nostra squadra, contribuendo in maniera decisiva a quel ‘sogno’ che vissuto e che resterà indelebile negli annali dello sport reggino.

“Oggi– scrive la società- salutiamo un grande professionista, ma anche un amico. In campo e fuori, Sergio ha saputo trasmettere passione, competenza e quello spirito combattivo che ha caratterizzato la nostra ascesa. A nome di tutta la società, dei giocatori, dello staff e dei tifosi, va il nostro più sentito ringraziamento.

Ci hai regalato emozioni uniche, Sergio. La tua iconica capriola nella gara che ha suggellato la nostra storica promozione in Serie A2 rimarrà per sempre impressa nei cuori di tutti noi, simbolo di una gioia autentica e di un gruppo speciale”.