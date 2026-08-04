Antonella Palmisano Beauty Clinic apre a Reggio: inaugurazione del nuovo spazio dedicato alla bellezza

Dopo 25 anni di esperienza, l’imprenditrice reggina presenta un progetto completamente rinnovato: estetica avanzata, laser, dermopigmentazione, make-up e una Bridal Suite pensata per le future spose. Il 6 agosto un'inaugurazione da non perdere

Una nuova veste, nuovi servizi e un modo diverso di vivere la bellezza. Il 6 agosto apre ufficialmente a Reggio Calabria la nuova Antonella Palmisano Beauty Clinic, evoluzione dello storico Amati Beauty Center.

Non si tratta soltanto di un cambio di nome o di una ristrutturazione degli ambienti. Il progetto rappresenta una vera trasformazione professionale, costruita da Antonella Palmisano dopo oltre 25 anni di esperienza nel mondo dell’estetica, del make-up e della dermopigmentazione.

L’inaugurazione permetterà ai clienti di scoprire i nuovi spazi, conoscere lo staff e approfondire i trattamenti proposti dalla Beauty Clinic.

«Lavoro in questo settore da 25 anni. Crescendo e maturando è cambiato anche il mio modo di intendere la bellezza. Sentivo il bisogno di trasformare il centro e dare una nuova forma al mio lavoro», racconta Antonella Palmisano.

Da Amati Beauty Center alla nuova Beauty Clinic

La nuova struttura nasce dalle fondamenta della precedente attività, ma cambia completamente identità.

Amati Beauty Center ha accompagnato per anni numerose clienti reggine attraverso i servizi di estetica tradizionale. La nuova Beauty Clinic punta invece su un approccio più avanzato, fondato sulla consulenza, sulla tecnologia e sulla personalizzazione dei trattamenti.

«Non ho lasciato nulla del vecchio centro, in tutti i sensi. È cambiato il locale, ma soprattutto è cambiato il concept di lavoro», spiega l’imprenditrice.

L’obiettivo è superare la logica del trattamento standard e costruire percorsi specifici sulla base delle caratteristiche della pelle, del corpo e delle esigenze di ogni persona.

«Non voglio proporre pacchetti uguali per tutte. Ogni cliente deve essere ascoltata e seguita attraverso un percorso realmente costruito su misura».

Le consulenze serviranno proprio a individuare le soluzioni più indicate, valutando esigenze, aspettative e obiettivi. Un percorso che potrà essere modificato nel tempo in base ai risultati ottenuti.

Trattamenti avanzati, risultati e tecnologie non invasive

Antonella Palmisano ha scelto di concentrare una parte importante della nuova attività sui trattamenti viso e corpo avanzati.

La Beauty Clinic utilizzerà prodotti cosmeceutici e tecnologie estetiche selezionate, con protocolli pensati per migliorare la qualità della pelle, la tonicità e gli inestetismi senza ricorrere a interventi invasivi.

«Il futuro dell’estetica, secondo me, va in questa direzione: trattamenti performanti, capaci di dare risultati visibili, ma che possano essere effettuati anche durante una normale pausa della giornata».

Nel nuovo centro sarà presente anche un sistema evoluto per l’epilazione laser, utilizzabile attraverso protocolli personalizzati e una valutazione preliminare della pelle.

Tra le novità rientra inoltre la carbossiterapia senza aghi, trattamento non invasivo dedicato al corpo.

«Ho scelto aziende che lavorano anche nel settore paramedicale, utilizzando naturalmente apparecchiature tarate per l’uso estetico. Cerco tecnologie innovative, sicure e capaci di offrire risultati concreti».

Il centro continuerà comunque a garantire anche i servizi di estetica tradizionale, dalla cura delle mani e dei piedi fino alla definizione delle sopracciglia.

Dermopigmentazione, sopracciglia e armonia del viso

Una delle specializzazioni di Antonella Palmisano è la dermopigmentazione, approfondita attraverso corsi e percorsi di formazione professionale.

I trattamenti riguarderanno sopracciglia, occhi e labbra, con l’obiettivo di ottenere un risultato naturale e armonioso.

«Le sopracciglia sono la cornice del viso. Possono cambiare l’espressione, valorizzare lo sguardo e creare un effetto lifting immediato».

La filosofia seguita è quella della naturalezza. Il trattamento non deve stravolgere i lineamenti, ma valorizzarli.

«Una dermopigmentazione fatta bene non deve sembrare un evidenziatore sul viso. Deve essere delicata e rispettare l’identità della persona. Il mio obiettivo non è trasformare la cliente, ma migliorarne i tratti naturali».

La Beauty Clinic potrà inoltre collaborare in sinergia con dermatologi e medici estetici, nel rispetto delle differenti competenze professionali.

La Bridal Suite dedicata alle future spose

Uno degli spazi più caratteristici della nuova Beauty Clinic sarà la Bridal Suite, un ambiente riservato alle future spose.

Non sarà soltanto una sala per la prova trucco, ma uno spazio nel quale vivere l’intero percorso di preparazione al matrimonio.

«Il giorno delle nozze è importante, ma sono importanti anche tutti i momenti che lo precedono. Volevo creare un’area nella quale la sposa potesse venire con la mamma o con un’amica, fare la prova make-up con calma e vivere un’esperienza piacevole».

Il servizio potrà comprendere consulenza d’immagine, trattamenti viso preparatori, definizione delle sopracciglia, cura delle mani e studio del make-up in relazione all’abito, all’acconciatura e allo stile della cerimonia.

Ogni percorso sarà personalizzato sulla base della personalità e delle richieste della sposa.

Make-up e corsi per imparare a valorizzarsi

Accanto al servizio di make-up professionale sarà presente anche un’area dedicata ai corsi di auto make-up.

Le clienti potranno imparare a scegliere e utilizzare correttamente i prodotti, partendo dalla forma del viso, dal tipo di pelle e dai propri colori.

«Molte donne acquistano tanti prodotti, ma spesso non sanno quali siano realmente adatti o come utilizzarli. L’obiettivo è insegnare gesti semplici, che possano essere ripetuti ogni giorno».

Durante gli incontri sarà possibile imparare a preparare la pelle, scegliere il fondotinta, correggere le discromie, valorizzare gli occhi, definire le sopracciglia e individuare il colore più adatto per le labbra.

Un locale progettato interamente su misura

La trasformazione ha riguardato anche gli ambienti della Beauty Clinic.

Ogni elemento è stato pensato e realizzato su misura insieme allo studio siciliano LESS, con l’obiettivo di creare un luogo ordinato, accogliente e rilassante.

«Ogni angolo e ogni centimetro del centro è stato progettato insieme agli architetti. Non c’è nulla di standardizzato. Tutto è stato creato su misura, proprio come saranno costruiti i percorsi per le nostre clienti».

I colori, le luci calde e i richiami alla natura accompagnano le diverse aree del centro, pensate per offrire riservatezza e comfort.

«Vorrei che ogni persona, entrando, sentisse un’atmosfera familiare. Un ambiente capace di trasmettere equilibrio, pulizia e serenità».

La scelta di investire a Reggio Calabria

Alla base del progetto c’è anche la volontà di continuare a investire nella propria città.

Antonella Palmisano è tornata a Reggio Calabria circa 15 anni fa, dopo un’esperienza professionale a Milano, scegliendo di costruire nel territorio il proprio percorso imprenditoriale.

«Avrei potuto continuare a lavorare fuori, ma mi mancavano Reggio e il mare. Ho deciso con forza di fare impresa qui al Sud, anche se non è semplice e per una donna può essere ancora più difficile».

La nuova Beauty Clinic nasce anche dal desiderio di portare in città servizi e metodiche che Antonella ha conosciuto durante i propri percorsi di formazione, anche all’estero.

«Cerco sempre di aggiornarmi e di portare a Reggio realtà innovative. Non guardo gli altri per copiarli: cerco di progredire e anticipare quello che potrebbe arrivare sul territorio nei prossimi anni».

Un progetto realizzato anche grazie al supporto dello staff, della famiglia e del marito.

«Per costruire qualcosa di importante serve avere accanto persone che ti sostengono. Mio marito Francesco Nania, la mia famiglia e le ragazze del centro sono stati fondamentali durante questa fase».

L’appuntamento è fissato per il 6 agosto alle ore 19, quando la nuova Antonella Palmisano Beauty Clinic aprirà le proprie porte alla città con una speciale inaugurazione, curata nei minimi dettagli dall’organizzatrice Patrizia Sorrentino.

Non un semplice opening, ma l’inizio di una nuova fase professionale. Una serata pensata per presentare gli spazi, i servizi e una visione della bellezza fondata su ascolto, esperienza e percorsi su misura.