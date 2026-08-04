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Reggina: si aggiunge una nuova amichevole che segna la fine del ritiro

Salgono così a tre i test della compagine amaranto guidata da Marchionni

04 Agosto 2026 - 12:39 | Comunicato

Marco Marchionni

“As Reggina 1914 rende noto che giovedì 13 agosto si svolgerà un allenamento congiunto con la Sanremese Calcio. Il test con i liguri andrà in scena allo stadio Luigi Barbieri di Pinerolo, con calcio d’inizio previsto per le ore 17:30.

Si tratterà dell’ultimo allenamento congiunto dei ragazzi di mister Marchionni, per quanto riguarda la prima fase del ritiro precampionato”.

Ultimo allenamento congiunto e sicuramente anche la chiusura del ritiro. La Reggina, quindi, sosterà in Piemonte fino al 13 agosto, poi ci sarà il rompete le righe e la ripresa al centro sportivo S. Agata dopo Ferragosto. Gli altri due allenamenti congiunti sono programmati con la Bruinese il 5 agosto, campo sportivo Grande Torino ore 18:00 e sabato 8 agosto, sempre ore 18, con il Gozzano.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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