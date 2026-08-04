Reggina: si aggiunge una nuova amichevole che segna la fine del ritiro

“As Reggina 1914 rende noto che giovedì 13 agosto si svolgerà un allenamento congiunto con la Sanremese Calcio. Il test con i liguri andrà in scena allo stadio Luigi Barbieri di Pinerolo, con calcio d’inizio previsto per le ore 17:30.

Si tratterà dell’ultimo allenamento congiunto dei ragazzi di mister Marchionni, per quanto riguarda la prima fase del ritiro precampionato”.

Ultimo allenamento congiunto e sicuramente anche la chiusura del ritiro. La Reggina, quindi, sosterà in Piemonte fino al 13 agosto, poi ci sarà il rompete le righe e la ripresa al centro sportivo S. Agata dopo Ferragosto. Gli altri due allenamenti congiunti sono programmati con la Bruinese il 5 agosto, campo sportivo Grande Torino ore 18:00 e sabato 8 agosto, sempre ore 18, con il Gozzano.