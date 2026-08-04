Viola, arriva Markovic. Le dichiarazioni di coach Michele Carrea

Le parole di coach Michele Carrea sull’ultimo arrivato Markovic: “Nikola un giocatore che abbiamo scelto perché unisce fisicità, versatilità e una conoscenza importante del campionato. Nelle ultime stagioni ha dimostrato di poter essere efficace in diversi contesti, mettendo sempre il proprio talento al servizio della squadra.

Ha caratteristiche che si integrano bene con la nostra idea di pallacanestro: è in grado di giocare con intensità su entrambe le metà campo, creare vantaggi in attacco, attaccare il ferro e dare solidità difensiva grazie anche alla sua struttura fisica.

Leggi anche

Arriva a Reggio Calabria nel pieno della sua maturazione, con la voglia di continuare a crescere e di mettersi in discussione ogni giorno. Crediamo che il suo entusiasmo, insieme alla sua etica del lavoro, rappresenti un valore aggiunto per il gruppo e siamo convinti che possa inserirsi rapidamente nella nostra identità di squadra“.