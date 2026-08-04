Reggio, mini-isole ecologiche sul Lungomare. Cannizzaro: ‘Rifiuti conferibili a qualsiasi ora’ – FOTO

Sono destinate esclusivamente agli esercenti commerciali della Via Marina. Le parole di Cannizzaro

Nuove mini-isole ecologiche sul Lungomare Falcomatà, destinate esclusivamente agli esercenti commerciali della via Marina. Il posizionamento delle strutture rientra nel nuovo piano di raccolta dei rifiuti avviato dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria.

A illustrare l’intervento è stato il sindaco Francesco Cannizzaro, attraverso un reel pubblicato questa mattina sui propri canali social. Prima di entrare a Palazzo San Giorgio, il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo sul Lungomare per verificare personalmente la sistemazione delle nuove postazioni.

«Sono stato sul Lungomare per verificare di persona il posizionamento delle mini-isole dedicate soltanto agli esercenti commerciali», ha spiegato Cannizzaro. Leggi anche

Mini-isole per evitare accumuli di rifiuti

L’obiettivo è offrire alle attività commerciali uno spazio dedicato nel quale conferire i rifiuti durante l’intera giornata, soprattutto nel periodo estivo, quando aumenta il numero di clienti e cresce di conseguenza la quantità di spazzatura prodotta.

«In questo periodo gli esercenti producono molta più spazzatura. All’interno del nuovo piano di raccolta dei rifiuti abbiamo quindi pensato di dedicare loro queste mini-isole, dando la possibilità di conferire in qualsiasi orario e in qualsiasi momento», ha dichiarato il sindaco.

Una soluzione che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, dovrebbe impedire la formazione di sacchi e accumuli lungo i marciapiedi e nelle aree maggiormente frequentate della via Marina.

Le mini-isole saranno quindi a disposizione esclusiva delle attività commerciali e non potranno essere utilizzate dai residenti o dagli altri cittadini.

Pulizia straordinaria delle Mura Greche

Il sopralluogo del sindaco è proseguito anche nell’area delle Mura Greche, dove sono in corso operazioni straordinarie di pulizia e rimozione della vegetazione.

«Sono stato alle Mura Greche, che non venivano pulite da anni. Ringrazio tutti gli operatori per il lavoro straordinario che stanno facendo», ha aggiunto Cannizzaro.

L’intervento punta a restituire maggiore decoro a uno dei luoghi storici e archeologici più importanti del centro cittadino, situato proprio nel cuore del Lungomare Falcomatà.

Il posizionamento delle mini-isole e la pulizia delle Mura Greche si inseriscono nel programma di interventi avviato dalla nuova Amministrazione per migliorare il decoro, la raccolta dei rifiuti e l’accoglienza lungo una delle zone più frequentate della città.