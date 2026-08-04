Lido Comunale di Reggio, vasta operazione di pulizia alle prime luci dell’alba – VIDEO

Una vasta operazione di pulizia straordinaria è stata avviata questa mattina, fin dalle prime luci dell’alba, al Lido Comunale di Reggio Calabria.

Gli interventi hanno interessato la storica struttura balneare, le aree circostanti e l’intero tratto di spiaggia. Sul posto sono entrati in azione gli operatori e i mezzi della ditta E-Koru, impegnati nella rimozione dei rifiuti, nella pulizia dell’arenile e nel taglio dell’erba cresciuta lungo gli spazi di accesso al mare.

Pulizia del Lido e della spiaggia

L’intervento punta a restituire condizioni più dignitose a uno dei luoghi simbolo della città, frequentato durante il periodo estivo da residenti e turisti.

Le operazioni hanno riguardato la pulizia complessiva del tratto di litorale, la sistemazione delle aree verdi e la rimozione di materiali e rifiuti accumulati nel tempo. L’obiettivo immediato è migliorare l’accessibilità delle spiagge e rendere più ordinato e sicuro l’ingresso all’arenile.

Il Lido Comunale versa ormai da anni in uno stato di forte degrado. Nel tempo sono stati annunciati diversi progetti di recupero, mentre alcuni interventi parziali hanno riguardato la demolizione delle cabine nella zona nord e la sistemazione di alcune aree esterne. La riqualificazione complessiva della struttura, però, resta ancora una delle grandi questioni irrisolte della città.

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Il piano di decoro della nuova amministrazione

La pulizia del Lido Comunale si inserisce nel più ampio percorso di pulizia massiva e recupero del decoro urbano avviato dall’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro.

Nelle ultime settimane gli interventi sono stati concentrati in diverse zone della città, con attività di rimozione dei rifiuti, sfalcio dell’erba, manutenzione degli spazi pubblici e sistemazione delle aree maggiormente segnate dall’incuria.

La linea indicata dalla nuova amministrazione è quella di procedere attraverso interventi visibili e sopralluoghi sul territorio, coinvolgendo operatori comunali, società partecipate e ditte incaricate dei servizi ambientali.

Il recupero del Lido rappresenta una sfida particolarmente importante. La struttura si trova in pieno centro, a pochi metri dal Lungomare Falcomatà e dal Waterfront, ma da tempo offre un’immagine distante dalle potenzialità turistiche e paesaggistiche dell’area.

In attesa degli interventi strutturali annunciati negli anni, l’operazione avviata questa mattina rappresenta un primo passo per restituire pulizia e maggiore fruibilità alla spiaggia, garantendo un’accoglienza più dignitosa a cittadini e visitatori.

Video di Simone Pizzi