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Reggio, intervento di pulizia e decoro nel quartiere Modena-San Sperato

Un altro spazio verde torna fruibile: ripulito il parco vicino alla scuola dell’infanzia. Annunciati altri interventi nei prossimi giorni

30 Luglio 2026 - 11:16 | di Redazione

pulizia parco modena rc

Prosegue l’opera di decoro urbano e pulizia in diverse aree del territorio comunale di Reggio Calabria.

Dopo i recenti interventi effettuati nei quartieri di Reggio e a Pellaro, Catona e Gallico, nelle ultime ore le squadre operative sono state impegnate in una mirata azione di bonifica nella zona periferica di Modena-San Sperato. In particolare, è stato completamente ripulito il piccolo parco situato nei pressi della scuola dell’infanzia, restituendo così decoro e vivibilità a uno spazio verde frequentato quotidianamente da bambini e famiglie.

pulizia parco modena rc

Gli interventi proseguiranno nei quartieri

L’attività di restyling e manutenzione delle aree pubbliche non si fermerà qui.

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Secondo quanto raccolto, l’assessorato alle manutenzioni, guidato dall’assessore Nino Caridi, proseguirà con gli interventi anche nei prossimi giorni interessando progressivamente altre zone e quartieri della città per garantire condizioni di igiene, sicurezza e fruibilità dei beni comuni a tutta la cittadinanza.

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