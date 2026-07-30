Reggio, apre Piky al Chiosco in via Marina: ‘Abbiamo creato una bomboniera nel lungomare più bello d’Italia’

Dalle colazioni agli aperitivi, passando per gelati, granite e frullati. Il nuovo locale sarà aperto tutti i giorni dalle 10:00 all’1:00, senza prenotazione

Questa sera apre finalmente Piky al Chiosco, il nuovo locale nato all’interno della struttura comunale in via Marina bassa, rimasta inutilizzata per diversi anni e oggi completamente riqualificata.

Un intervento che ha trasformato il vecchio chiosco in uno spazio curato, moderno e affacciato sullo Stretto, pensato per accompagnare cittadini e turisti durante l’intera giornata.

“Abbiamo creato una piccola bomboniera all’interno di una struttura che da anni era inutilizzata. È stato fatto un intervento importante, curando ogni minimo dettaglio. Quando il privato riesce a dialogare con il pubblico, a guadagnarci è tutta la città”, spiegano i gestori.

Il locale sarà aperto con orario continuato dalle 10:00 del mattino all’1:00 di notte.

Gelati, granite e frutta guardando lo Stretto

La proposta principale di Piky al Chiosco ruota attorno a gelateria, graniteria, frullateria e frutteria, con particolare attenzione alla qualità delle materie prime.

Durante la mattina sarà possibile fermarsi per la colazione, mentre nelle ore più calde il chiosco potrà diventare un punto di riferimento anche per i turisti e i bagnanti presenti nella spiaggia libera sottostante, nella zona del Calajunco.

“L’idea è quella di offrire un posto semplice e rilassato. Si arriva senza prenotazione, ci si siede, si beve qualcosa e si guarda il mare. Si può venire la mattina per la colazione, durante il giorno dopo essere stati in spiaggia oppure al tramonto”.

Accanto alla proposta principale ci sarà anche una seconda anima, dedicata agli aperitivi e alle cene in condivisione, con piatti e formule pensati per una serata informale.

Non mancheranno gli appuntamenti di intrattenimento. La programmazione comprenderà dj set, musica dal vivo e serate organizzate, soprattutto nella fascia dell’aperitivo e della cena.

Il calendario degli eventi sarà pubblicato nelle prossime settimane sulla pagina Instagram @pikyalchiosco.

Un nuovo spazio, dunque, che restituisce vita a un punto strategico della via Marina e aggiunge un servizio in più lungo uno dei tratti più frequentati e suggestivi del lungomare reggino.