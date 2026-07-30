Reggina: questione Under, da valutare la posizione di Rosario Girasole. Gli scenari

Per rendimento e continuità, insieme al fratello Domenico, Rosario Girasole è stato uno dei migliori calciatori della Reggina nella passata stagione. Il difensore, classe 2006, ha mostrato qualità tecniche, affidabilità e soprattutto una personalità non comune per un Under. In diverse occasioni ha dato l’impressione di essere un calciatore già maturo e di assumersi anche delle responsabilità. Grazie all’affiatamento della coppia formata con il fratello Domenico, la Reggina ha costruito una delle difese più solide dell’intera Serie D. Gli amaranto non sono riusciti a centrare l’obiettivo principale della promozione, ma hanno concluso il campionato con la seconda migliore difesa considerando tutti i gironi della categoria.

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La conferma e il nodo legato agli Under

Domenico e Rosario Girasole sono stati tra i primi calciatori sotto contratto contattati dalla nuova proprietà. La società ha deciso di confermarli anche per la prossima stagione, premiando il rendimento, la serietà e l’attaccamento alla maglia. La successiva costruzione dell’organico, però, potrebbe rendere più complicata la posizione di Rosario. Sono stati individuati due portieri classe 2006, Lagonigro già annunciato, Piras prossimo ad esserlo e la gestione degli Under obbligatori da schierare potrebbe incidere sulle scelte di Marco Marchionni.

Il tecnico potrebbe decidere di considerare Rosario Girasole un elemento prezioso per la sua difesa a tre, andando oltre la questione anagrafica. In questo caso, però, dovrebbe rinunciare all’ipotesi di schierare una linea difensiva composta esclusivamente da Over. Uno scenario possibile.

Come non è da escludere che il calciatore possa riflettere sul proprio futuro, proprio in virtù della nuova situazione che si è venuta a creare. Rosario Girasole resta infatti seguito da diversi club, interessati a un giovane che ha già dimostrato di poter offrire un rendimento importante in Serie D e non solo. La decisione finale verrà probabilmente presa insieme dal difensore, da Marchionni e dalla società. Le prossime settimane chiariranno se il classe 2006 continuerà a essere protagonista in amaranto oppure se verranno valutate soluzioni differenti.