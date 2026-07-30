Il Sottosegretario di Stato Mantovano a San Ferdinando per la rimozione della tendopoli

Venerdì 31 luglio, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, si recherà a San Ferdinando (Reggio Calabria) per seguire le attività di rimozione della tendopoli che ha ospitato, fin dal 2008, migranti impiegati nelle attività agricole della Piana di Gioia Tauro.

La rimozione della tendopoli di San Ferdinando

La chiusura e il superamento dell’accampamento rientrano nelle attività di riqualificazione previste dal piano di interventi infrastrutturali e dai progetti di riqualificazione sociale e ambientale voluti dal Governo. Negli anni la tendopoli di San Ferdinando, oltre a costringere centinaia di persone a condizioni di vita indecorose, ha rappresentato un significativo problema di ordine pubblico e igienico-sanitario. L’azione condotta dalla Struttura commissariale dedicata alla riqualificazione delle aree ad alta vulnerabilità consentirà di offrire, a un adeguato canone di locazione, vere e proprie abitazioni ai migranti regolari che finora avevano trovato riparo nella tendopoli, garantendo migliori condizioni di vita ai lavoratori, maggiore integrazione e più sicurezza ai cittadini del territorio.

La visita agli alloggi e la riunione a Napoli

Il Sottosegretario Mantovano, accompagnato dal Commissario di Governo, Prefetto Fabio Ciciliano, sarà, intorno alle ore 10, presso la tendopoli di San Ferdinando e successivamente si recherà in contrada Serricella per visitare gli alloggi.

Nel primo pomeriggio, Mantovano si trasferirà a Napoli dove, presso la Prefettura, presiederà, alle ore 14.30, una nuova riunione della Cabina di regia dedicata all’aggiornamento delle attività svolte nella “Terra dei Fuochi”.

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Alla riunione, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, parteciperà anche il Vice Ministro al Ministero dell’Ambiente, On. Vannia Gava.