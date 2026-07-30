Reggina: 19 i convocati per il ritiro…più 2. In attesa dei colpi in attacco

Lontana dalla città per preparare al meglio una stagione che non può essere sbagliata. La Reggina si trasferisce a Cantalupa, dove svolgerà il lavoro di preparazione in vista del prossimo campionato di Serie D. Sarà il quarto torneo consecutivo tra i dilettanti per il club amaranto. Uno scenario difficilmente immaginabile quando la Federazione cancellò la società dal professionismo. Adesso, però, si riparte con un progetto nuovo e ambizioso, guidato da un profondo conoscitore del calcio come Claudio Lotito.

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Il patron è stato chiarissimo durante la conferenza stampa di presentazione: “la Reggina giocherà per vincere e non per recitare un ruolo da comparsa“. Sarà poi come sempre il campo a emettere il verdetto definitivo, ma la società sta cercando di creare tutti i presupposti per disputare un campionato da protagonista. La strada scelta passa dalla costruzione di un organico di altissimo livello per la categoria, senza lasciare nulla al caso. Al momento sono 19 i calciatori convocati per il ritiro di Cantalupa. Non è escluso che qualcuno possa lasciare il gruppo, mentre appare certo l’arrivo di altri rinforzi.

Tra i convocati figura soltanto un portiere, Lagonigro. È quindi impensabile che la squadra affronti la preparazione con un solo estremo difensore. Il secondo dovrebbe essere Piras, classe 2006, la cui ufficializzazione potrebbe arrivare a breve. È attesa anche la comunicazione relativa all’ingaggio dell’esperto difensore Lancini. Il calciatore si prepara ad affrontare il primo campionato di Serie D della sua carriera dopo aver collezionato circa 300 presenze tra i professionisti.

Il mercato amaranto, però, non è ancora concluso. La società lavora agli ultimi grandi colpi, a partire dal centrocampo, dove resta caldo il nome di Alberto Acquadro.

Grande attenzione anche al reparto offensivo. I nomi trattati dalla Reggina hanno già acceso l’entusiasmo della tifoseria e, probabilmente, stanno iniziando a preoccupare le dirette concorrenti. Il ritiro è appena cominciato, ma il messaggio lanciato dal club appare già evidente: questa volta l’obiettivo è arrivare fino in fondo.