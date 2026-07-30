Regione Calabria, approvati dalla Giunta i bilanci di esercizio di Asp e Ao

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha approvato i bilanci di esercizio delle Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere della Calabria.

Per far fronte alle spese sostenute dagli enti locali per gli interventi di somma urgenza e urgenti conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi tra il 16 e il 18 marzo, con un’altra delibera del presidente, è stato anche approvato il Piano degli interventi relativo allo stato di emergenza regionale dichiarato con Dprg nei mesi di aprile e maggio 2026. In seguito alla relazione istruttoria del Dipartimento regionale della Protezione Civile sul fabbisogno espresso dagli enti locali, sono stati individuati gli interventi ammissibili relativi sia alle attività svolte in somma urgenza sia alle ulteriori misure urgenti, per i quali è stato previsto un importo complessivo di circa 6 milioni di euro.

Palestre della Salute e Piano regionale Competenze

Via libera, inoltre, al regolamento per la certificazione delle Palestre della Salute e per l’iscrizione nell’elenco regionale della Calabria. Il regolamento, elaborato da un gruppo di lavoro interdipartimentale con il supporto dell’Ufficio legislativo della Giunta regionale, definisce i requisiti strutturali, organizzativi e professionali necessari per il riconoscimento delle strutture. Con lo stesso provvedimento sono stati inoltre stabiliti i requisiti, la modulistica, il codice etico e il logo ufficiale.

Su Indicazione dell’assessore all’istruzione, sport e politiche per i giovani, Eulalia Micheli, e sottoscritta anche dall’assessore al Lavoro, Sviluppo economico e Turismo, Giovanni Calabrese, è stato disposto il secondo aggiornamento del Piano regionale “Competenze – Istruzione e Formazione” per il periodo 2023-2027, che individua gli interventi finanziati dal Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027. L’aggiornamento adegua la programmazione all’avanzamento delle iniziative, ai fabbisogni emersi e agli indirizzi del programma di governo regionale. Tra le principali novità, è previsto un incremento di 4 milioni di euro per il finanziamento dei contratti aggiuntivi destinati alle Scuole di specializzazione dell’area medica. Sono inoltre introdotti i nuovi interventi P.R.A.S.S.I. 0-6 e “Scuola attiva Kids per la Calabria”.

Il Piano mantiene l’equilibrio finanziario complessivo, con una dotazione pari a 187.036.569 euro.

Il Circuito dell’ospitalità di Calabria Straordinaria

Deliberati, poi, alcuni provvedimenti dell’assessore al Turismo, lavoro e Sviluppo economico, Giovanni Calabrese.

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Istituito il “Circuito dell’ospitalità e dell’offerta ricettiva di Calabria Straordinaria”, un sistema finalizzato al riconoscimento e alla valorizzazione degli operatori che contribuiscono allo sviluppo di un’offerta turistica di qualità. L’iniziativa si fonda su un meccanismo di adesione volontaria rivolto ai soggetti rappresentativi del comparto turistico regionale.

Il Circuito nasce nell’ambito di una rinnovata visione dell’accoglienza e punta a promuovere un modello basato sulla qualità dei servizi, sull’autenticità delle esperienze offerte ai visitatori e sulla valorizzazione delle identità territoriali che caratterizzano la Calabria. L’adesione al Circuito favorisce inoltre la costruzione di offerte turistiche integrate, nelle quali strutture ricettive, operatori turistici e servizi legati al turismo naturalistico, culturale ed esperienziale collaborano per sviluppare esperienze di viaggio complete. Un modello che integra ospitalità, attività culturali, fruizione del patrimonio naturale e conoscenza delle produzioni locali, contribuendo a rafforzare l’attrattività complessiva del territorio.

L’ingresso nel Circuito avviene sulla base di requisiti definiti da uno specifico disciplinare regionale, verificati attraverso una procedura istruttoria curata dal Dipartimento competente. Il processo si avvale del supporto di una Commissione tecnica indipendente, incaricata di valutare le richieste di adesione e di verificare nel tempo il mantenimento dei requisiti previsti.

Nautica e qualifica di Mastro Birraio

È stato anche deciso di aggiornare il Programma delle iniziative fieristiche a supporto dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi calabresi, in seguito all’interesse manifestato dalle imprese calabresi del comparto nautico. L’aggiornamento nasce dall’opportunità di favorire la partecipazione al Salone Nautico Internazionale di Genova e alla rassegna internazionale Boot Düsseldorf, eventi di particolare rilevanza per la promozione delle eccellenze regionali e per il sostegno ai processi di internazionalizzazione del sistema produttivo calabrese.

Con un’apposita deliberazione, la Giunta regionale ha approvato i requisiti, i criteri e le modalità per il conseguimento della qualifica di “Mastro Birraio”, in attuazione della legge regionale sulla promozione e valorizzazione della filiera della birra artigianale e agricola calabrese. Il provvedimento stabilisce che la qualifica sia rilasciata sulla base dell’esperienza maturata nel settore e del possesso di specifiche competenze tecnico-professionali e imprenditoriali, acquisite anche attraverso corsi di formazione obbligatori.

La figura del “Mastro Birraio” è stata ricondotta a quella di “Responsabile della produzione della birra” già prevista dal Repertorio della Regione Calabria, disciplinandone così il percorso di riconoscimento.

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Il Piano del personale di Arpal Calabria

Deliberato, infine, sempre su proposta dell’assessore Calabrese, il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 di Arpal Calabria e la ridefinizione della dotazione organica per il 2026 per complessivi 401 unità di personale con un costo totale di 267.069,14 euro.