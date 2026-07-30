Calabria, la Giunta regionale approva il piano per il ‘Mese dei Bronzi di Riace 2026’

La Giunta Regionale della Calabria ha approvato ufficialmente, con la Deliberazione n. 433 del 21 luglio 2026, il programma di interventi per la celebrazione del Mese dei Bronzi di Riace 2026. La proposta, presentata dall’Assessore al Turismo Giovanni Calabrese e predisposta in sinergia con la Direzione del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), stanzia un importo complessivo di 200.000 euro per sostenere eventi, spettacoli e itinerari culturali su tutto il territorio regionale tra il 16 luglio e il 16 agosto 2026.

Il Mese dei Bronzi di Riace 2026

L’iniziativa dà piena attuazione alla Legge Regionale n. 19/2023 ed è intesa a valorizzare le ricchezze storiche della regione, stimolando al contempo la destagionalizzazione e l’attrattività turistica della destinazione Calabria.

Il cartellone delle iniziative, intitolato “I Bronzi di Riace – La Calabria del Mito“, si apre proprio a Reggio Calabria presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, hub simbolico dell’intero progetto, con la presentazione ufficiale e la proiezione di un video promozionale.

Gli appuntamenti in programma in Calabria

Tra gli appuntamenti principali figurano il Concerto all’Alba a Bianco, presso la Scogliera di Capo Bruzzano, organizzato in formato acustico a posti limitati e nel totale rispetto dell’ecosistema costiero, la rappresentazione teatrale sulla Magna Grecia a Soriano Calabro e il percorso narrativo multitappa “Tra Uomini e Dei” al Parco Archeologico Nazionale di Locri.

Un momento centrale della rassegna sarà caratterizzato da un evento diffuso e simultaneo in cinque diversi luoghi della cultura regionale. Nello stesso momento, visite guidate gratuite, musica dal vivo, proiezioni e letture sceniche si terranno in contemporanea al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, al Castello Normanno-Svevo di Vibo Valentia, a Palazzo Arnone a Cosenza, al Parco Archeologico di Scolacium a Catanzaro e all’Area Archeologica di Capo Colonna a Crotone.

Leggi anche

Il concerto finale in Piazza De Nava

La rassegna si concluderà il 16 agosto 2026, anniversario del ritrovamento dei guerrieri. Dopo un momento commemorativo a Riace, la serata finale vedrà protagonista un grande concerto orchestrale a Reggio Calabria in Piazza De Nava, proprio di fronte alla sede del Museo che custodisce i capolavori bronzei.