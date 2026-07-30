‘I Tesori del Mediterraneo’: l’evento è della città di Reggio Calabria

Non una semplice manifestazione inserita nel calendario estivo, ma un appuntamento che negli anni è diventato un vero punto di riferimento dell’estate reggina. Dal 31 luglio al 2 agosto torna “I Tesori del Mediterraneo“, evento giunto alla sua ventunesima edizione e pronto a trasformare Reggio Calabria in un grande palcoscenico dedicato alla cultura, allo sport, al turismo, alla musica, allo spettacolo e alla promozione del territorio.

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La manifestazione è promossa dall’Associazione “Nuovi Orizzonti”, storicizzata dalla Regione Calabria ed è istituzionalizzata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un percorso lungo oltre vent’anni nei quali la crescita è stata esponenziale, fino a diventare uno degli appuntamenti più riconoscibili della stagione estiva cittadina.

Un evento che appartiene a Reggio Calabria

Il messaggio lanciato dagli organizzatori è chiaro: “I Tesori del Mediterraneo” non appartiene a una singola persona o a una sola associazione, ma all’intera città. “Non è il nostro evento, ma l’evento della città. Non è di Natalia Spanò né dell’associazione Nuovi Orizzonti, ma di Reggio Calabria“.

Una dichiarazione che riassume lo spirito della manifestazione. L’obiettivo non è soltanto proporre tre giornate di spettacoli e iniziative, ma costruire una grande vetrina attraverso la quale raccontare le bellezze, le risorse e le potenzialità del territorio reggino. Il mare, il paesaggio, la cultura, le tradizioni e l’identità mediterranea diventano così gli elementi centrali capaci di coinvolgere istituzioni, associazioni, sportivi, artisti, cittadini e visitatori.

Reggio al centro del Mediterraneo

“I Tesori del Mediterraneo” da sempre va oltre i confini locali, attirando la partecipazione di enti provenienti da diverse parti d’Italia. Comuni, Province e Regioni raggiungono Reggio Calabria per prendere parte alle attività e conoscere da vicino il territorio. Uno dei momenti più attesi sarà ancora una volta la Regata del Mediterraneo, alla quale parteciperanno numerosi equipaggi. Una competizione sportiva che rappresenta anche un’occasione di incontro, confronto e promozione per la città. Alberghi, ristoranti, attività commerciali e servizi vengono coinvolti in giornate caratterizzate da un maggiore afflusso di persone e da una forte attenzione mediatica.

Una vetrina per il territorio

La ventunesima edizione conferma la volontà di utilizzare l’evento come strumento di valorizzazione territoriale. Reggio Calabria non sarà soltanto la sede della manifestazione, ma la vera protagonista. L’obiettivo è portare le immagini e le bellezze della città fuori dai confini provinciali e regionali, mostrando una terra capace di accogliere, organizzare e costruire appuntamenti di rilievo nazionale.

Dopo oltre vent’anni, “I Tesori del Mediterraneo” può essere ormai definito un patrimonio collettivo. Dal 31 luglio al 2 agosto, Reggio Calabria tornerà dunque a raccontarsi attraverso il mare, lo sport, la cultura, la musica e lo spettacolo.