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Reggio, Sorical: ‘Proseguono gli interventi di riparazione sulla rete idrica a Gallico’

"L’area di Calvario – Casa Savoia continuerà a registrare temporanei disservizi nell’erogazione idrica fino al completamento dell’intervento" la nota

30 Luglio 2026 - 08:54 | Comunicato Stampa

Sorical Condotta

“Proseguono gli interventi di riparazione sulla rete idrica a Gallico”.

Questa la comunicazione nella nota stampa della Sorical, che prosegue:

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“Nel corso delle attività si è reso necessario sostituire un tratto di condotta e alcuni pezzi speciali all’interno del pozzetto di manovra, rendendo indispensabile il proseguimento dei lavori. Di conseguenza, l’area di Calvario – Casa Savoia continuerà a registrare temporanei disservizi nell’erogazione idrica fino al completamento dell’intervento”.

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