Reggio, Sorical: ‘Proseguono gli interventi di riparazione sulla rete idrica a Gallico’
"L’area di Calvario – Casa Savoia continuerà a registrare temporanei disservizi nell’erogazione idrica fino al completamento dell’intervento" la nota
30 Luglio 2026 - 08:54 | Comunicato Stampa
“Proseguono gli interventi di riparazione sulla rete idrica a Gallico”.
Questa la comunicazione nella nota stampa della Sorical, che prosegue:
“Nel corso delle attività si è reso necessario sostituire un tratto di condotta e alcuni pezzi speciali all’interno del pozzetto di manovra, rendendo indispensabile il proseguimento dei lavori. Di conseguenza, l’area di Calvario – Casa Savoia continuerà a registrare temporanei disservizi nell’erogazione idrica fino al completamento dell’intervento”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie