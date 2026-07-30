Tutto pronto a Motta San Giovanni per la sesta edizione delle ‘Mottiadi-Palio Moderno’

Presentato ufficialmente il programma dell'evento che dal 2 al 9 agosto trasformerà Motta in un grande palcoscenico di sport, gioco e aggregazione

È stato presentato ufficialmente il programma della sesta edizione delle Mottiadi – Palio Moderno, l’evento che dal 2 al 9 agosto trasformerà Motta San Giovanni in un grande palcoscenico di sport, gioco e aggregazione, coinvolgendo centinaia di partecipanti e migliaia di spettatori.

Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati il calendario degli appuntamenti e le principali novità dell’edizione 2026, ispirata al mondo di Harry Potter, che promette di regalare un’esperienza ancora più immersiva e spettacolare.

Le nuove sfide a tema e il Palio Social

Tra le innovazioni più attese figurano le nuove sfide a tema, con giochi ripensati e ambientati nell’universo della celebre scuola di magia, per coinvolgere concorrenti e pubblico in un’atmosfera unica.

Grande attenzione anche al nuovo Palio Social, una competizione parallela che premierà la creatività, la partecipazione e il coinvolgimento delle sei contrade attraverso i contenuti pubblicati sui social network, ampliando così la sfida anche oltre il campo di gara.

Durante la presentazione sono stati inoltre svelati alcuni dei giudici esterni chiamati a valutare le prove più spettacolari del programma, una scelta che rafforza imparzialità e qualità delle competizioni e che sarà completata nei prossimi giorni con ulteriori annunci.

Il merchandising ufficiale delle Mottiadi

Novità anche sul fronte del merchandising ufficiale: oltre alla tradizionale maglia delle Mottiadi saranno disponibili nuovi articoli dedicati all’evento, pensati per permettere a partecipanti e sostenitori di vivere e ricordare questa edizione anche attraverso gadget esclusivi.

Le Mottiadi confermano così la propria crescita anno dopo anno, proponendosi come una delle manifestazioni estive più partecipate del territorio calabrese. Otto giorni di eventi, sport, spettacolo, intrattenimento e momenti di condivisione animeranno il centro storico e le diverse aree del comune, con il coinvolgimento di tutte le fasce d’età.

L’associazione organizzatrice: “Un’occasione per rafforzare il senso di comunità”

“Le Mottiadi rappresentano molto più di una competizione – sottolinea l’Associazione organizzatrice “Mottiadi – Palio moderno” –. Sono un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, valorizzare il territorio e creare momenti di incontro tra generazioni diverse. L’edizione 2026 sarà la più coinvolgente di sempre”.

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L’appuntamento è quindi dal 2 al 9 agosto per vivere una settimana di emozioni, spettacolo e sana competizione, con sei contrade pronte a contendersi il Palio in un’edizione destinata a lasciare il segno.