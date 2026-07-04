Rete idrica: il Comitato Ravagnese, S. Elia e Saracinello propone un confronto tra Sorical, istituzioni e cittadinanza

Le continue perdite idriche che interessano il nostro territorio rappresentano ormai una criticità che non può essere osservata esclusivamente come una successione di singoli episodi. I frequenti interventi di riparazione testimoniano l’impegno operativo profuso per fronteggiare le emergenze, ma in numerosi casi il problema tende a ripresentarsi nel tempo, talvolta anche dopo poche ore, dopo pochi giorni o in punti limitrofi della stessa condotta. Una situazione che induce inevitabilmente a interrogarsi sullo stato complessivo della rete di distribuzione e sulla necessità di affrontare il problema con una visione più ampia e di lungo periodo.

A ciò si aggiunge un’altra considerazione che molti cittadini condividono. Le aree interessate dagli scavi rimangono spesso delimitate per lunghi periodi dai caratteristici castelletti con rete arancione, mentre i ripristini vengono frequentemente eseguiti, in una prima fase, mediante il riutilizzo del materiale di risulta proveniente dallo scavo, rinviando il ripristino definitivo della pavimentazione. Una situazione che, oltre a prolungare i disagi per la circolazione e per i residenti, alimenta una riflessione più ampia: se una rete continua a richiedere interventi puntuali e ripetuti, è opportuno interrogarsi anche sulle strategie necessarie per ridurre progressivamente il ricorso alla manutenzione emergenziale.

Per tali ragioni il Comitato di Quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello intende promuovere un confronto pubblico tra Sorical, il Comune di Reggio Calabria, l’Autorità Idrica della Calabria, i professionisti del settore, il mondo accademico e la cittadinanza. L’obiettivo dell’iniziativa non è quello di formulare valutazioni tecniche né di sostituirsi agli enti chiamati a gestire il servizio idrico, ma creare un’occasione di dialogo nella quale i soggetti competenti possano illustrare ai cittadini lo stato della rete, le criticità esistenti, gli interventi già realizzati e, soprattutto, la programmazione prevista per affrontare nel medio e nel lungo periodo una problematica che interessa l’intera comunità.

Riteniamo infatti che la cittadinanza abbia il droit di conoscere quale sia la strategia complessiva che Sorical intende adottare per ridurre progressivamente le perdite, migliorare l’efficienza della rete e programmare il rinnovo delle infrastrutture maggiormente ammalorate.

Il progetto delle condotte in ghisa sferoidale

Il confronto rappresenterà inoltre l’occasione per ricostruire il percorso degli investimenti effettuati negli anni passati sulla rete idrica cittadina. In particolare, sarà importante approfondire il progetto di realizzazione delle condotte in ghisa sferoidale, che ha rappresentato uno dei principali interventi di ammodernamento della rete.

Per questo motivo auspichiamo che al confronto possano prendere parte anche coloro che, a diverso titolo, hanno contribuito alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di quegli interventi, nonché gli amministratori che ne hanno seguito l’attuazione. Le loro testimonianze e il patrimonio di conoscenze maturato sul campo potranno rappresentare un contributo prezioso per comprendere lo stato dell’infrastruttura esistente, valorizzare quanto già realizzato e, soprattutto, favorire un più rapido ed efficace utilizzo della rete in ghisa sferoidale e delle competenze maturate attorno ad essa nell’ambito delle future strategie di sviluppo del sistema idrico cittadino.

Siamo convinti che mettere a sistema le competenze del passato con le responsabilità e la programmazione del presente possa contribuire ad accelerare i processi decisionali e ad individuare soluzioni sempre più efficaci nell’interesse della collettività. Il confronto pubblico rappresenterà inoltre un’opportunità affinché i cittadini possano rappresentare le criticità riscontrate sul territorio, porre domande direttamente ai soggetti competenti e acquisire una maggiore consapevolezza delle sfide che attendono il sistema idrico cittadino.

Le dichiarazioni del Comitato di Quartiere

Il Presidente del Comitato di Quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello, ing. Raffaele Ferraro, dichiara: