Calciomercato, Reggina: viene fuori il primo nome

C’è silenzio assoluto attorno alla Reggina. Si è conclusa anche questa settimana senza novità ufficiale nè sul fronte tecnico, tantomeno su quello che riguarda la costruzione della squadra. Filtra, però, secondo quanto riferisce seried24, il primo nome per la difesa: “Il calciomercato di Serie D entra nel vivo e a muoversi sono due grandi squadre. Reggina e Triestina stanno muovendo i primi passi per Giuseppe Nicolao. Il terzino sinistro classe 1994 è finito nel radar di entrambe le società, che nelle ultime ore hanno effettuato un sondaggio esplorativo per valutarne la situazione.

Al momento non c’è una trattativa avviata, ma il suo profilo è tra quelli seguiti con attenzione in vista delle prossime mosse di mercato. Nicolao è reduce da una stagione con la maglia dell’Altamura in Serie C, campionato nel quale ha confermato le sue qualità e la sua affidabilità sulla corsia mancina”.